Lo Stato di San Marino dona materiale sanitario all’Ucraina.

Tre bancali carichi di materiale sanitario sono stati portati quest’oggi dal personale del Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, al centro di raccolta di Rimini, dove ogni giorno partono i tir che trasportano gli aiuti destinati alla Repubblica Ucraina. Il materiale donato dallo Stato di San Marino riguarda soprattutto dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare circa 36mila mascherine (tra chirurgiche e FFP2), quasi 600 litri tra gel igienizzante e soluzioni disinfettanti, schermi facciali e anche 200 maschere per ossigenoterapia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche di cooperazione e aiuti internazionali che la Repubblica di San Marino sostiene e supporta in accordo con gli organismi internazionali. Sul fronte dell’accoglienza interna, sono attualmente oltre 180 i profughi provenienti dall’Ucraina e ospitati in Repubblica, e altri sono attesi nei prossimi giorni. Chi fosse interessato a dare il proprio sostegno, può contribuire alla raccolta fondi promossa dall’Unità di Coordinamento, per sostenere i costi dell’accoglienza in territorio, è stato aperto un conto dedicato alla Cassa di Risparmio di San Marino. Per le donazioni occorre inserire la denominazione: “Guerra Ucraina - Accoglienza profughi” Codice IBAN SM72D0606709800000120161869. Per donazioni dall'estero, Codice SWIFT: CSSMSMSMXXX

Cs congiunto Segreterie sanità ed Esteri

