Lo statuto di Serravalle, prezioso documento del 1437, in mostra a Palazzo Pubblico.

Venerdì 4 dicembre p.v. alle ore 15.30 presso Palazzo Pubblico sarà inaugurata in forma ridotta, a seguito delle restrizioni covid, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti l’esposizione “L’ Archivio in vetrina: lo Statuto di Serravalle”, patrocinata dalle Giunte di castello di Città e Serravalle e dalle Segreterie di Stato per gli Affari Interni, Cultura e Turismo.

Sarà esposto, dopo il restauro effettuato nel 2020, un documento unico e di grande pregio: il prezioso codice statutario del Castello di Serravalle approvato da Sigismondo Pandolfo Malatesta nel 1437, per la prima volta mostrato alla cittadinanza.

Da sabato 5 dicembre dunque (fino a domenica 13) la mostra organizzata dalla sezione Archivio di Stato degli Istituti Culturali, sarà visitabile liberamente.



Comunicato stampa

Istituti Culturali

