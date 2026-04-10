Locomix 2026: il 18 aprile il Teatro Concordia ospita la finale della 19^ edizione

Locomix 2026: il 18 aprile il Teatro Concordia ospita la finale della 19^ edizione.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della comicità: Locomix, il concorso dedicato ai talenti emergenti della risata, organizzato dall’Associazione Locomotiva con la collaborazione della Compagnia Fratelli di Taglia si prepara a decretare il vincitore dell’edizione 2026. A darne l’annuncio il Presidente dell’Associazione Locomotiva Ettore Mularoni, nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina presso la Segreteria di Stato per il Turismo. Dopo le serate di selezione che hanno animato il Teatro Pazzini di Verucchio con entusiasmo e partecipazione crescenti, Locomix approda sul prestigioso palcoscenico del Teatro Concordia di Borgo Maggiore per la finalissima di sabato 18 aprile 2026 ore 21:00, in una serata che si preannuncia foriera di divertimento, energia e grande partecipazione di pubblico. Sei i finalisti in gara per la vittoria: Fabio Ricciotti (Morciano di Romagna); Dario Stroscio (Bologna/Messina); Maria Teresa Deligio (Milano); Vincenzo D'Andretta (Angri – Salerno); Claudio Chiani (in arte Claudio Nebbi, Rimini) e Giampiero Lucchi (in arte Mago Lucchi, Ravenna). Si contenderanno il Premio della Critica, assegnato dalla Giuria, il Premio del Pubblico, che andrà all’artista più votato, e il Premio del Vincitore assoluto, che terrà conto sia dei pareri tecnici degli esperti che del gradimento degli spettatori. La Giuria, individuata dall’associazione, vede la partecipazione di Vito G. Testaj, Dirigente degli Istituti Culturali di San Marino; Daniele Dainelli della Compagnia Fratelli di Taglia; Marzio Rossi, comico, sceneggiatore e autore televisivo; Pasquale Di Camillo, direttore artistico del Premio Alberto Sordi; Elisa Manzaroli, attrice e comica sammarinese. La conduzione della serata si avvale della consolidata coppia formata da Ettore Mularoni e Marina Tamagnini. Ospiti speciali i Bromance di San Marino, il duo Gianni Bardi e Marco Tamagnini (Cesena–San Marino) ed Enrico Balboni, vincitore dell'edizione 2025 del concorso. L'accompagnamento musicale sarà curato dal Jazz Up the Night Trio: Claudia Mularoni (voce), Andrea Bolognesi (pianoforte) e Gianluca Nanni (batteria e basso). Locomix conferma ancora una volta la sua vocazione naturale di vetrina di eccellenza per nuovi talenti della comicità offrendo al pubblico uno spettacolo dinamico e coinvolgente, in grado di coniugare leggerezza e risate e riflessione. Fedele alla sua vocazione civica, Locomix 2026 ospiterà una lotteria di beneficenza, a testimonianza dell’impegno da sempre profuso in tale direzione dall’organizzazione, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione San Marino for the Children. L'evento gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino, della Giunta di Castello di Borgo Maggiore ed è realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino. Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: “Sostenere iniziative dedicate ai giovani talenti, come questo concorso per comici emergenti, significa investire in un’immagine dinamica del nostro Paese, un format che cresce e si rinnova in modo armonico e coinvolgente, cogliendo con intelligenza i cambiamenti della società. Desidero ringraziare gli organizzatori e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa iniziativa, che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi, rimanendo fedele allo spirito e al taglio piacevole con cui è nata”.



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