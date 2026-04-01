Locomix 2026: sabato 18 aprile la finalissima al Teatro Concordia

Dopo il successo delle serate di selezione che hanno animato i teatri del territorio, la 19ª edizione di Locomix giunge al suo atto conclusivo. Il concorso dedicato ai comici emergenti, organizzato dall’Associazione Locomotiva in collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia, si sposta sul prestigioso palco del Teatro Concordia di Borgo Maggiore per la finalissima di sabato 18 aprile. I finalisti in gara A contendersi la vittoria saranno i sei talenti che hanno superato le fasi eliminatorie, pronti a convincere il pubblico e la giuria con i loro sketch:

Dario Stroscio (Bologna/Messina), vincitore della prima serata di selezione.

Vincenzo D’Andretta (Angri – Salerno).

Maria Teresa Deligio (Milano).

Giampiero Lucchi (in arte Mago Lucchi, da Ravenna).

Fabio Ricciotti (da Morciano di Romagna).

Claudio Chiani (in arte Claudio Nebbi, da Rimini), che subentra nella rosa dei finalisti in sostituzione di Gabriele Rigo, vincitore della 2° serata di selezione, per motivi tecnici.

Grandi ospiti e conduzione

La serata sarà condotta dalla storica coppia di presentatori composta da Ettore Mularoni e Marina Tamagnini. Ad arricchire l'evento ci saranno numerosi ospiti speciali: il palco vedrà le esibizioni dei Bromance di San Marino, del duo Gianni Bardi e Marco Tamagnini (Cesena - San Marino) e il ritorno di Enrico Balboni, vincitore dell’edizione 2025 di Locomix. L’accompagnamento musicale sarà affidato alle note del Jazz Up the Night Trio, con Claudia Mularoni (voce), Andrea Bolognesi (pianoforte) e Andrea Piva (batteria e basso).

Solidarietà e Ringraziamenti

Locomix 2026 conferma anche quest'anno il suo impegno sociale: durante la serata si terrà una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto a San Marino for the Children. L’organizzazione desidera ringraziare sentitamente tutti gli sponsor e i partner tecnici. L’evento è patrocinato dalle Segreterie di Stato Istruzione e Cultura e Turismo della Repubblica di San Marino, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, dagli Istituti Culturali, dal Comune di Verucchio, dalla Regione Emilia- Romagna e dal Ministero della Cultura. Prevendita e Informazioni La prevendita ufficiale è attiva online sulla piattaforma Liveticket: https://www.liveticket.it/locomix

C.s. - Locomix







