Locomix è pronto per partire con le selezioni a marzo Individuati i sedici comici ammessi: anche il pubblico sceglierà i finalisti

Locomix è pronto per partire con le selezioni a marzo.

Dopo aver visionato i provini video inviati dai candidati, l’Associazione Locomotiva ha infine individuato, fra gli iscritti provenienti da tutta Italia, i sedici comici che accederanno alla fase successiva del rinomato concorso, giunto alla sua 19ª edizione e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino. Organizzate con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia, le selezioni si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio nelle serate del 21 e del 28 marzo 2026 alle ore 21:15. I biglietti saranno acquistabili on line su liveticket.it/teatropazziniverucchio.

Il debutto di sabato 21 marzo vedrà un cast estremamente vario, che spazia dalla stand-up pura alla magia comica:

1. Betto (Marco Bettelli) di Casalecchio di Reno - BO: formatosi all'Accademia del Comico di Milano, vanta partecipazioni a storici festival come il "Sarchiapone" e il premio Alberto Sordi.

2. Claudio Nebbi (Claudio Chiani) di Rimini: un talento locale che, partendo dal mondo degli open- mic, fa dell'ironia fulminante il suo marchio di fabbrica.

3. Dario Stroscio di Bologna: attore diplomato alla "Galante Garrone", porta sul palco un mix di teatro di prosa e stand-up comedy.

4. Fabio Ricciotti di Morciano di Romagna: una nuova proposta che completa il gruppo della prima serata portando la sua stand up comedy sul palco.

5. Giampiero Lucchi di Cesena: un maestro del cabaret magico che coinvolge il pubblico con uno stile ispirato agli artisti di strada, pluripremiato nei principali festival nazionali.

6. Laura Spimpolo di Bologna: artista poliedrica (attrice, doppiatrice e autrice radiofonica) capace di passare con naturalezza dai palchi teatrali ai set cinematografici.

7. Oscar Strizzi di Loreto Aprutino - PE: specialista in ombre cinesi comiche e magia visuale, capace di creare mondi incantati e sketch irresistibili usando solo luce e mani.

8. Valentina Vellucci di Bologna: stand-up comedian e performer, co-fondatrice del collettivo FRIP, unisce alla comicità una solida tecnica vocale e musicale.

Sabato 28 marzo la sfida prosegue con altri otto talenti della risata:

1. Alice Michielon di Pavia: stand-up comedian emergente, protagonista dei principali open mic del nord Italia.

2. Gabriele Rigo Repetto di Treiso (CN): comico- illusionista dai laboratori Zelig e vincitore di numerosi premi nazionali.

3. Giovanni Carrossa di Padova: stand-up comedian dall'ironia tagliente e autoironica, già protagonista alla "Cicala d'oro" di Bologna.

4. Maria Teresa Deligio di Milano: attrice e comica formatasi all'Accademia del Comico e attiva in ambito televisivo.

5. Orlando Contreras: comico italo-cileno che esplora con ironia il paradosso dell'identità e lo shock culturale.

6. Pino Montiroli: autore e cabarettista, finalista dello Zelig Open Mic di Pedaso e scrittore.

7. Riccardo De Luca di Varese: veterano del cabaret televisivo e del teatro popolare.

Le serate saranno presentate da Daniele Dainelli (Compagnia Fratelli di Taglia) ed Ettore Mularoni (Presidente dell’Associazione Locomotiva). Allieterà i presenti la musica della nd I Beati Precari. Il pubblico sarà il vero protagonista: ogni sera, esprimendo il proprio voto, sceglierà un artista che accederà direttamente alla finale, prevista per sabato 18 aprile al Teatro Concordia di Borgo Maggiore (RSM). L'Associazione desidera ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento: Cassa di risparmio di San Marino, London Pub, Tim San Marino, Assibroker, Energreen e Titancoop.

c.s. Associazione Locomotiva

[Banner_Google_ADS]



8. Vincenzo D’Andretta: trent’anni di esperienza tra i palchi dello Zelig di Milano e i più importanti festival di cabaret.



I più letti della settimana: