LOCOMIX è pronto per partire con le selezioni ad aprile.

Dopo aver visionato i provini video inviati dai candidati, l’Associazione Locomotiva ha infine individuato, fra gli iscritti provenienti da tutta Italia, i sedici comici che accederanno alla fase successiva del rinomato concorso, giunto alla sua 18 a edizione e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino. I candidati erano 34, quindi la selezione è stata difficile e dolorosa. La rosa dei concorrenti è ora composta da 4 donne e 12 uomini, con due graditi ritorni: Max Sonsogno e Andrea Graziani, già finalisti della scorsa edizione. Organizzate con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia, le selezioni si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio nelle serate del 5 e del 12 aprile 2025 alle ore 21:15. I biglietti saranno acquistabili on line su liveticket.it/teatropazziniverucchio. Nella prima serata si esibiranno: Dottorgasmo (Fabrio Borghetti) di Cesena, Andrea Bugari di Castelfidardo (AN), Assane Diop di Milano, Nicola Iannaccio di Treviglio (BG), Yassin Kefi di Carpi (MO), Francesca Panessa di Grottaferrata (RM), Carolina l’argentina (Carolina Vicentini) di San Severino (MC), Maria Vicidomini di Roma.

Nella seconda serata calcheranno il palco: Enrico Balboni di Renazzo (FE), Mauro Busti di Perugia, Andrea “Grazio” Graziani di Forlì, Riccardo Iadema di Montichiari (BS), Manuele Laghi di Milano, Mattia Rellini di Marsciano (PG), Massimiliano “Max” Sonsogno di Gambolò (PV) e NA (Marianna Tramontano) di Milano.

Le serate saranno presentate da Daniele Dainelli (Compagnia Fratelli di Taglia) ed Ettore Mularoni (Presidente dell’Associazione Locomotiva). Allieterà i presenti la musica della band I Beati Precari. Sabato 5 aprile, inoltre, si svolgerà la premiazione del concorso letterario Scritti da Ridere, durante la quale verranno svelati i primi classificati di ogni categoria (Narrativa e Poesia). Il pubblico sarà il vero protagonista perché ogni sera, esprimendo il proprio voro, sceglierà un artista che accederà direttamente alla finale, prevista per sabato 3 maggio presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Gli altri quattro finalisti saranno individuati da una Giuria apposita. L’associazione invita chiunque fosse interessato a seguire i suoi canali social (Facebook e Instagram) per restare aggiornato su eventi e novità.

c.s. Associazione Locomotiva

