Locomix: sabato 28 marzo a Verucchio la seconda serata di selezione della 19ª edizione

Ad aggiudicarsi la prima serata delle selezioni è stato lo stand up comedian bolognese Dario Stroscio (in foto), che grazie ai voti del pubblico ha conquistato l’accesso diretto alla finale in programma sabato 18 aprile al Teatro Concordia. Una serata spumeggiante, impreziosita dalla comicità intelligente e raffinata del comico forlimpopolese Enrico Zambianchi. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 28 marzo alle ore 21:15 presso il Teatro Eugenio Pazzini, dove si svolgerà la seconda serata di selezione. Sul palco saliranno otto comici provenienti da tutta Italia, ciascuno con 8 minuti di esibizione, pronti a conquistare il pubblico con il proprio stile e la propria comicità. Sarà infatti proprio il pubblico in sala, tramite voto su scheda a preferenza unica, a decretare il vincitore della serata, che accederà direttamente alla finale del concorso. I comici in gara saranno:  Giovanni Carrossa (Padova)  Orlando Contreras (Firenze)  Vincenzo D’Andretta (Angri – Salerno)  Maria Teresa Deligio (Milano)  Alice Michielon (Pavia)  Pino Montiroli (Sant’Angelo in Vado – Pesaro Urbino)  Gabriele Rigo (Treiso – Cuneo)  Gigi e Ricky (Varese) La serata sarà accompagnata anche dalle musiche de I Beati Precari e vedrà come ospite il comico cesenate Virgigno con la gn, volto noto al pubblico televisivo grazie alle sue esibizioni sul palco di Zelig, capace di muoversi con originalità tra realtà e finzione, pause surreali e improvvisi momenti di comicità esplosiva. Spazio anche ai nuovi talenti: salirà per la prima volta sul palco Carlo Alberto Mattei, sedicenne appassionato di stand-up comedy che, pur non potendo partecipare al concorso perché minorenne, presenterà un breve monologo basato su uno sguardo ironico e disincantato sulla realtà vista dagli occhi della sua generazione. Al termine della serata, oltre al vincitore scelto dal pubblico, una giuria composta da rappresentanti dell’Associazione Locomotiva e della Compagnia Fratelli di Taglia selezionerà quattro comici che andranno ad aggiungersi ai due finalisti scelti dal pubblico nelle serate di selezione. Per informazioni e prenotazioni: +39 320 576 9769 Il concorso Locomix è patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e dalla Segreteria di Stato Turismo della Repubblica di San Marino, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, dagli Istituti Culturali di San Marino, dal Comune di Verucchio, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura.

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