Lonfernini (Pdcs): "È giunto il tempo della Responsabilità"

In relazione agli ultimi screzi politici sia di maggioranza che di opposizione ritengo sia inutile continuare ad attaccarsi;

Al Paese ed alla sua gente non serve a nulla.

Se guardiamo indietro quasi tutti i governi hanno le loro responsabilità dinnanzi allo stato attuale; ora sotto la lente accesa c’è il la coalizione di Adesso.sm come è giusto che sia visto e considerato che governano da tre anni ed è giusto che la DC ed il suo Segretario Politico ricordi le loro responsabilità ma, anche prima, nei governi precedenti, si sono compiuti grandi errori o omesso grandi azioni ed allora è giunto davvero il tempo di cambiare; è giunto il tempo della responsabilità, è il tempo di unire le forze del Nostro Paese per formare la necessaria protezione e ripartire con il suo sviluppo. Evitiamo di scendere ancora più in basso, riconosciamo le colpe ove ci sono ma, da oggi ripartiamo con la stagione delle responsabilità, se poi questo vorrà dire elezioni presto o prestissimo per il sottoscritto non cambia (tanto politicamente la legislatura è già finita da tempo), ciò che conta è che ci sia il giusto percorso istituzionale. Ricordiamoci che i problemi non risolti del Paese ormai sono sistemici e dunque ci vuole uno studio oggettivo del problema, questo significa che il tempo delle “cose politiche” viste e riviste non fanno più parte del tempo di cui il Paese ha a disposizione.

c.s.

Teodoro Lonfernini, Consigliere Pdcs