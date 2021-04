Long Covid, la soddisfazione di Rf per il riconoscimenti degli effetti a medio-lungo termine della malattia

Repubblica Futura ha inteso affrontare un tema ancora poco conosciuto, ma che sta purtroppo emergendo mostrando, in alcuni casi, tutta la sua drammaticità. Ci riferiamo a quella che è stata denominata sindrome da long covid. Si stima infatti che il 10-20% delle infezioni da Covid-19 porta ad una sindrome post-covid con effetti a medio e lungo termine che possono riflettersi negativamente non solo sul soggetto colpito, ma anche sulla società e l’economia. Abbiamo ritenuto importante portare il tema in aula e invitare il Governo a sensibilizzare il Comitato Esecutivo ISS al fine di riconoscere l’esistenza della patologia e proporre alle persone colpite da long covid un percorso di assistenza adeguata sulla base delle raccomandazioni e dei criteri definiti nei protocolli internazionali, e invitare altresì il Segretario di Stato all’Istruzione a sensibilizzare dirigenti scolastici, insegnanti e Servizio Minori affinchè siano individuati e riconosciuti eventuali bisogni educativi speciali. Dopo una iniziale chiusura da parte del Segretario di Stato alla Sanità sul primo testo depositato, grazie anche all'intervento di alcuni colleghi di maggioranza, siamo riusciti nell'intento di far approvare un ordine del giorno concordato con tutti i gruppi consiliari. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a trasmettere ai colleghi la necessità di porre l’attenzione su un aspetto della malattia che purtroppo è ancora poco conosciuto, ma che anche in Repubblica si sta manifestando creando nelle persone colpite, preoccupanti disagi.

c.s. Repubblica Futura