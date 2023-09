Lorenzo Cagnoni, il cordoglio di Airiminum

Abbiamo appreso che Lorenzo Cagnoni è mancato. Mancherà a Rimini e alla Romagna tutta un grande protagonista ,un uomo che ha saputo con temperamento ed intelligenza interpretare quel territorio che lo ha visto partecipe ed artefice di crescita e di sviluppo, animato da ideali e creatore di progetti fino all’ultimo. Come Airiminum abbiamo, nel corso degli anni, trovato in lui capacità di confronto sul modello di sviluppo del territorio e sempre gli abbiamo riconosciuto una visione ed una competenza eccezionali. “ L’ultima occasione di ragionare e di riflettere sulle eccellenze del territorio e sulla necessità di condividere progetti e programmi è stata a Misano il 15 luglio scorso - ricorda Laura Fincato - ed anche allora volli riconoscere l’ importanza del lavoro di Cagnoni, sottolineando nel mio intervento quanto fosse fondamentale per un futuro di crescita continuare insieme, soggetti distinti ma dedicati per natura a collaborare. Volli, terminato il convegno realizzato dalla territoriale di Rimini di Confindustria, abbracciare il Presidente Cagnoni”. Ora esprimiamo quell’abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi collaboratori a nome di Airiminum.

c.s. Airiminum

