Lorenzo Cagnoni, il cordoglio di Italian Exhibition Group S.p.A..

Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG” o la “Società”) società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna è deceduto il Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe, dott. Lorenzo Cagnoni. Il Consiglio di Amministrazione della Società, appresa la triste notizia, partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la grave perdita. La Società rende noto che il Consiglio di Amministrazione provvederà alla integrazione del Consiglio e alla nomina del nuovo Presidente ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, alla data del presente comunicato, il dott. Lorenzo Cagnoni risulta titolare di n. 13.000 azioni di IEG.

