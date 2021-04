Lotta al Covid, la Croce Rossa Sammarinese c'è

La Croce Rossa Sammarinese, “in prima linea dalla prima guerra mondiale al Coronavirus”, è sempre a disposizione della nostra comunità e ricorda alla cittadinanza che è tuttora impegnata, nel collaborare con le istituzioni, ad affrontare l’epidemia di Covid 19. Attività che viene effettuata a titolo gratuito, utilizzando le proprie risorse finanziarie, di personale e di mezzi. Da oltre un anno è in atto questa operazione umanitaria che ha contribuito ad alleggerire l’ISS di tante mansioni, riservando alle strutture sanitarie il compito principale di affrontare al meglio il soccorso e tutte le emergenze. Numerosissime sono state le missioni affrontate in questi mesi, dal trasporto con le ambulanze degli ammalati, anche contagiosi, alla consegna di farmaci, alla soluzione di tante situazioni di disagio. Le procedure di protezione dei volontari, dei mezzi e degli ambienti che sono state attuate sono risultate efficaci e la dimostrazione pratica è stata la constatazione che nessun volontario è stato contagiato, nei tanti servizi effettuati. Il Direttivo della CRS ringrazia ancora tutti i volontari che, con abnegazione, dedizione ed altruismo si sono attivati per affrontare questa epidemia che ha colpito profondamente la nostra comunità. E’ possibile infine contribuire a sostenere il sodalizio, per aiutarlo nelle sue attività umanitarie, in varie maniere: 1 - Iscrivendosi alla CRS: si ricorda che l'iscrizione alla CRS, permette di partecipare in maniera attiva alle varie attività che l'associazione promuove, quindi l'adesione non è solo un contributo economico (30 euro il minimo) ma, per chi lo desidera, l'iscrizione può anche permettere di apportare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti; permette anche di candidarsi alle mansioni direttive del sodalizio nello spirito di un periodico rinnovo delle cariche sociali. 2 - Destinando il contributo del 3 per mille alla Croce Rossa Sammarinese nel compilare la denuncia dei redditi. 3 - Facendo una donazione. Presso tutte le banche sammarinesi è possibile effettuare il versamento nei conti correnti della CRS, specificando la motivazione. La sede della CRS, ubicata a Cailungo in via Scialoja 12, ove è l’ingresso per i disabili all’ospedale, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12.

c.s. Croce Rossa Sammarinese