Lotta alla pandemia: donati migliaia di dispositivi di protezione e strumentazione medica alla Repubblica di San Marino da parte dello Stato di Israele.

Si è svolta quest’oggi, all’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, la cerimonia di consegna di miglia di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature nonché strumentazione medica, da parte dello Stato di Israele. L’incontro è avvenuto alla presenza dell’Ambasciatore di Israele D.E. Dror Eydar, che si trova in Repubblica per una serie di iniziative in occasione della Giornata della Memoria, che si celebrerà nella giornata di giovedì 27 gennaio. Ad accogliere la delegazione d’Israele, il Segretario di Stato per la Sanità, On. Roberto Ciavatta, funzionari delle Segreteria di Stato per gli Esteri e per la Sanità e il Direttore Generale dr. Sergio Rabini e il Direttore Amministrativo prof. Marcello Forcellini dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, che si sono intrattenuti con l’illustre ospite in un incontro bilaterale su tematiche di mutuo interesse, in particolare su possibili collaborazioni legate all’innovazione tecnologica e telemedicina, alla ricerca e formazione sanitaria, di cui Israele è universalmente riconosciuto come leader mondiale Al termine della cerimonia e dei relativi incontri istituzionali si è ribadito il forte legame e la comunanza di intenti tra i due Paesi, con particolare riferimento alla lotta contro pandemia da SARS-CoV-2. “Questo è un ulteriore segno del legame di profonda amicizia tra i nostri due popoli, tra la Repubblica di San Marino e lo Stato d’Israele, al quale siamo estremamente grati non solo per questa donazione - ha dichiarato il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta – ma per tutte le collaborazioni che potranno essere messere in campo nell’immediato futuro. Voglio inoltre ricordare che ogni qual volta, per conto della mia Segreteria, la Repubblica di San Marino ha chiesto aiuto all’estero nella gestione della pandemia, lo Stato d’Israele ha sempre risposto presente.” “Questa donazione è un simbolo dell'amicizia tra i nostri Paesi e un ringraziamento al vostro personale medico e sanitario per l'impegno profuso nella lotta al Coronavirus. Sono loro i veri eroi di questa epoca. La collaborazione tra Israele e San Marino nel campo sanitario è molto intensa - ha affermato l’Ambasciatore dello Stato di Israele a San Marino, S.E. Dror Eydar - e ci auguriamo che possa rafforzarsi ulteriormente, soprattutto nei settori della digitalizzazione dei servizi medici e della telemedicina”. “Fin dai primi momenti di questa pandemia - ha concluso il Direttore Generale dell’ISS, Sergio Rabini – abbiamo guardato allo Stato di Israele quale esempio rispetto alle strategie adottate di lotta contro il Covid-19. La donazione che si concretizza oggi rappresenta un validissimo aiuto nell’affrontare l’emergenza sanitaria e voglio quindi esprimere il più profondo ringraziamento per questo importantissimo gesto a nome di tutto il personale dell’Istituto”.

c.s. Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, l'Istituto Sicurezza Sociale e l'Ambasciata di Israele per l'Italia e San Marino

