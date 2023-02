Lotta contro la Mafia - Carlo Lucarelli a Teatro con gli studenti della Scuola Superiore

Lotta contro la Mafia - Carlo Lucarelli a Teatro con gli studenti della Scuola Superiore.

Martedì 14 febbraio 2023, al Teatro Titano, Carlo Lucarelli incontra gli studenti della Scuola Superiore. Scrittore prolifico dai molteplici interessi, nella sua vastissima produzione di romanziere, saggista e di autore per il teatro, la televisione, il cinema e il fumetto, Lucarelli si è spesso occupato di criminalità, adottando molteplici prospettive e registri stilistici. Il saggio-racconto ‘La mattanza’, che le ragazze e i ragazzi delle classi quinte hanno letto e analizzato con i loro insegnanti, ripercorre tutti gli anni di lotta alla mafia, dal processo di Bari del 1969, che rompe il silenzio sulle organizzazioni mafiose, alla nascita del pool antimafia, la stagione dei pentiti, il maxiprocesso, le stragi e il 41bis. Argomenti di stretta attualità, sui quali i nostri studenti hanno già avuto l’opportunità di riflettere grazie a testimoni coinvolti in prima persona nella lotta contro le mafie come Tina Montinaro e il generale Renzo Nisi, in occasione dell’esposizione della Teca Falcone a San Marino a dicembre 2022. Il prezioso contributo di Carlo Lucarelli corona un percorso coerente e ricco di spunti, pensato e condiviso, dagli insegnanti e dalle istituzioni, perché le nuove generazioni possano svolgere il loro ruolo di cittadine e cittadini attivi e consapevoli.

Cs - Giacomo Esposito Dirigente Scuola Superiore

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: