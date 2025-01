Lotteria di Natale Banca di San Marino, 6.500 euro per la Caritas vicariale di San Marino

Una cifra importante quella donata dall’Istituto sammarinese, insieme a tutti i partecipanti alla tradizionale Lotteria di Natale BSM, che fa comprendere sensibilità e disponibilità del nostro Territorio nei confronti di chi si impegna per le famiglie e le persone in difficoltà.



Mercoledì 29 Gennaio, presso la Sede Centrale di BSM, si è svolta la cerimonia di consegna del ricavato della Lotteria, alla Caritas Vicariale di San Marino, somma che andrà a supporto della preziosa attività che l’Associazione svolge quotidianamente anche a sostegno di 60 famiglie sammarinesi e 25 famiglie ucraine. Il grande gioco delle festività natalizie, un appuntamento storico per la Repubblica che BSM porta avanti da anni con lo spirito di attenzione alla comunità che la contraddistingue, è anche un momento di spensieratezza comunque finalizzato ogni anno all’offerta di un contributo concreto per le varie realtà associative sammarinesi. L’assegno della Lotteria è stato consegnato dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale BSM, al referente della Caritas Vicariale, Giovanni Ceccoli, alla presenza di S.E. Domenico Beneventi - Vescovo della Diocesi San Marino Montefeltro, di Luca Foscoli - Direttore Caritas Diocesi San Marino Montefeltro - e di alcuni volontari che prestano servizio presso il Centro San Michele, base operativa dell’Associazione in Territorio. Ceccoli ha espresso gratitudine per l’importante contributo ricevuto “Questa donazione - ha affermato - rappresenta per noi un supporto fondamentale per continuare a garantire aiuto e servizi essenziali a chi vive situazioni di disagio, in crescita anche qui a San Marino. È un gesto che rafforza il senso di comunità e vicinanza”. La consegna è stata anche l’occasione per Banca di San Marino di conoscere Sua Eccellenza Beneventi e ripercorre i tratti principali di una storia che affonda le proprie radici nel cattolicesimo sociale e nel movimento cooperativo di inizio 900, radice che tuttora lega a doppio filo Banca di San Marino con la comunità ed il territorio sammarinese. Un’iniziativa di grande valore, quella della Lotteria, che registra numeri in costante crescita, con la vendita di ben 11.921 biglietti. “Questo risultato testimonia come la solidarietà e l’impegno verso la comunità locale rappresentino valori fondamentali non solo per la nostra Banca, ma per l’intera comunità sammarinese," ha dichiarato il Presidente Banca di San Marino Raffaele Bruni "Questo successo ci sprona a proseguire con entusiasmo e a dare appuntamento alla prossima edizione, prevista per il 2025." Banca di San Marino ringrazia i Clienti, i Soci, i Sammarinesi e tutte le persone che hanno partecipato alla Lotteria, permettendo di raggiungere un obiettivo così importante.

