Lotteria di Natale di Banca di San Marino: estratti i biglietti vincenti dell’edizione 2025.

Con la fine delle festività natalizie si è concluso anche il tradizionale appuntamento sammarinese con la fortuna: la Lotteria di Natale di Banca di San Marino. Un’iniziativa che l’Istituto rinnova ogni anno, offrendo ai cittadini un momento di spensieratezza e convivialità, unito a un concreto gesto di impegno verso il tessuto associativo del territorio. Per l’edizione 2025, il ricavato della Lotteria sarà devoluto all’Associazione Sclerosi Multipla San Marino, realtà impegnata da anni nel supporto alle persone affette da sclerosi multipla e alle loro famiglie, nella promozione della ricerca e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una patologia che incide profondamente sulla qualità della vita. Un contributo che conferma l’impegno di Banca di San Marino nel sostenere iniziative di valore sociale e solidale. «Con questa iniziativa – dichiara il Presidente di Banca di San Marino, Raffaele Bruni, – l’Istituto conferma la propria attenzione verso il territorio e il valore della collaborazione con le associazioni sammarinesi, riconoscendone il ruolo fondamentale nel supporto alle persone e alla comunità. Grazie ai Clienti, ai Soci e alle tante persone che hanno acquistato i biglietti, è stato possibile raccogliere la somma di 6.000 euro, che verrà interamente devoluta all’Associazione Sclerosi Multipla San Marino." Di seguito i biglietti vincenti dell’estrazione natalizia:  1° Premio: € 2.000,00 – biglietto n. 411963  2° Premio: € 1.000,00 – biglietto n. 415664  3° Premio: € 500,00 – biglietto n. 404361  4° Premio: € 500,00 – biglietto n. 422223  5° Premio: € 300,00 – biglietto n. 409687  6° Premio: € 300,00 – biglietto n. 450305  7° Premio: € 200,00 – biglietto n. 401301  8° Premio: € 200,00 – biglietto n. 412769 I fortunati vincitori avranno tempo fino al 31 gennaio, ore 16.00, per presentarsi con i biglietti vincenti presso la Sede Centrale di Banca di San Marino S.p.A., in Strada della Croce n. 39, Faetano, per il ritiro delle vincite. Per ulteriori informazioni: www.bsm.sm



