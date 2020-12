Lotteria di Natale di Banca di San Marino, un'estrazione da favola la sera della Vigilia, trasmessa in onda su San Marino Rtv, la prima estrazione dei 10 biglietti vincitori dei premi legati alla lotteria degli adulti di Banca di San Marino

Nel contesto da favola di Piazza della Libertà, dove neve, scrigni magici e uno schiaccianoci vivente hanno fatto da cornice, si è svolta la prima estrazione dei dieci biglietti vincenti della Lotteria di Natale Banca di San Marino, legata agli adulti maggiorenni e residenti in Repubblica. A presentare la serata, Filippo Ferraro, noto speaker radiofonico di Radio RDS che, con il suo entusiasmo ha saputo intrattenere gli ospiti che si sono alternati sullo schermo. A comunicare i numeri dei dieci biglietti fortunati, sono stati i dipendenti e i Responsabili delle differenti filiali di Banca di San Marino sparse su tutto il territorio sammarinese. Immancabili i saluti e gli auguri del Presidente di Ente Cassa di Faetano Giuseppe Guidi, del Presidente di Banca di San Marino Francesca Mularoni e del Direttore Generale Facente Funzione Luigi Scola. Nel corso dell’evento è avvenuta anche la consegna, da parte del Presidente di Banca di San Marino al Presidente di Associazione Oncologica Sammarinese Maria Grazia Angeli, dell’assegno del valore di €6.000,00, intera somma derivante dalla vendita delle cartelle della Lotteria, avvenuta in filiale e online dal sito di Banca di San Marino. Ad aggiudicarsi il 1° premio di euro 2.000,00 il biglietto n. A04995. Il 2° premio di euro 1.000,00 va invece al biglietto n. A02545 mentre quello del valore di euro 500,00 (3° premio) al biglietto n. A03230. Il 4°-5°-6° premio di euro 100,00 sono stati attribuiti ai biglietti n. A07689, A00009, A02816. I quattro premi di euro 50,00 cadauno, sono stati assegnati ai seguenti biglietti: n. C01643, A08782, A08521, A05563. I dieci fortunati vincitori, hanno un mese di tempo per presentarsi con il biglietto vincente presso la Direzione Generale di Banca di San Marino SpA, sita in Strada della Croce n. 39 a Faetano. Trascorso tale periodo, i premi non ritirati saranno completamente devoluti ad Associazione Oncologica Sammarinese. Banca di San Marino vi aspetta con il secondo appuntamento legato all’estrazione dei biglietti della Lotteria dei Ragazzi, che si terrà il 6 gennaio 2021, sempre alle ore 20.05 in onda su San Marino RTV. Banca di San Marino, augura a tutti un Buon Anno Nuovo!

