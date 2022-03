LoveNotWar: il cuore del settore florovivaistico si rivolge alle vittime

Gli sviluppi delle ultime settimane hanno portato molte aziende del nostro settore ad agire e mostrare sostegno alle vittime di guerre e conflitti. I magazzini, dove solitamente si commerciano fiori e piante, vengono utilizzati per raccogliere cibo, vestiti, coperte, prodotti per l'igiene personale e molto altro. Camion e autisti stanno consegnando aiuti, invece di fiori e impianti. Vengono offerti alloggi temporanei e vengono organizzati eventi, grandi e piccoli, per raccogliere fondi per il causa. Sono state fatte innumerevoli donazioni per garantire che l'assistenza di emergenza sia in arrivo a coloro che soffrono. Molte aziende e persone nel nostro settore stanno lavorando insieme e dimostrano che faranno quello che serve quando serve aiuto. E più di ogni altra cosa, queste vittime hanno bisogno di un aiuto urgente. Lavoriamo in un settore con prodotti belli con un potente simbolismo che parlano una lingua internazionale di amore e di amicizia, di gratitudine e di sostegno, di conforto e, soprattutto, di speranza. Questo è il motivo per cui diversi partner orticoli hanno collaborato con Blachère Illumination per usare il cuore simbolo per portare il potente messaggio a dozzine di città in Europa e oltre: #LoveNotWar Il messaggio consiste in un cuore gigante decorato con fiori freschi con il messaggio #LoveNotWar. Con il potente simbolo di questi cuori, vogliamo mostrare la nostra compassione e supporto, e connetterci e ispirare più persone ad aiutare e parlare contro le ingiustizie. Ci auguriamo che più persone siano ispirate a sostenere chiunque ne sia colpito durante periodi difficili. Chiunque può unirsi e condividere questo messaggio floreale sui social media utilizzando l'hashtag universale #LoveNotWar.

