Luca Pandolfi è il nuovo presidente del Comitato dei sindaci: «Onorato di guidare un'eccellenza regionale»

Prima riunione del 2022 per il comitato dei sindaci dell’ATS 1, che ieri si è riunito. Tra i punti all’ordine del giorno, anche il rinnovo della carica di Presidente, individuata nella figura di Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà del Comune di Pesaro. «Sono onorato dell’incarico che accolgo con entusiasmo e consapevolezza dell’impegno che richiede, soprattutto in questo complesso periodo dovuto alla pandemia» ha sottolineato Pandolfi, «ringraziando quanto fatto da Sara Mengucci che mi ha preceduto svolgendo un ottimo lavoro. L’Ambito territoriale sociale 1 è considerato un’eccellenza a livello regionale grazie alla competenza del personale, alla stretta collaborazione dei Comuni che ne fanno parte e alla costruzione di percorsi di condivisione sui temi socio/sanitari, che hanno coinvolto i soggetti protagonisti del welfare locale (azienda sanitaria, scuole, volontariato, cooperazione sociale, organizzazioni sindacali e di categoria ed enti previdenziali)». Uno strumento di lavoro di gruppo che proseguirà i suoi interventi «percorrendo la strada ben tracciata di sostegno alla nostra comunità. Un percorso reso possibile dalla collaborazione tra i comuni dell’Ambito, con i protagonisti del welfare locale e con tutto il mondo del terzo settore, vera ricchezza per il territorio». L'Ambito Territoriale Sociale (ATS) 1 è un’aggregazione intercomunale, che segue gli indirizzi del Comitato dei sindaci, ed è finalizzato alla progettazione, organizzazione e gestione di attività integrate, a livello sovracomunale, di servizi alla persona e alle famiglie di cui fanno parte Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia.