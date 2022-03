Luciana Savignano, Ètoile del Teatro alla Scala di Milano, riceverà a San Marino il premio alla carriera

Annunciata durante la presentazione live streaming su Facebook di queta mattina la presenza a San Marino di Luciana Savignano, Ètoile del Teatro alla Scala di Milano e del Ballet du XXe siècle di Maurice Béjart, applaudita dalla critica internazionale e dal pubblico televisivo del talent show di Rai 2 Italian Academy. Sarà lei a ritirare il premio alla carriera che le verrà assegnato sul Palcoscenico del Teatro Titano in occasione della prima edizione del San Marino Dance Festival. Si tratta di tre giorni di full immersion nelle diverse tecniche di danza e fra i diversi stili che vedrà la Repubblica di San Marino cuore pulsante del ballo dall'8 al 10 aprile. Tre giorni nei quali gli allievi saranno seguiti da maestri di caratura internazionale, coordinati da Maurizio Tamellini, direttore artistico e ideatore del Festival, insieme a Guendalina Fazzini. “Vogliamo replicare a San Marino il successo del Festival dei 2 Mari – ha affermato il direttore artistico Maurizio Tamellini - e creare nel tempo un appuntamento di grande formazione che sia davvero unico nel proprio genere: la magica atmosfera del territorio, la bellezza del Teatro Titano e la possibilità di creare sinergie ed interazioni fra i docenti sono gli elementi su cui puntiamo sin da questa prima edizione”. 48 anni di carriera proprio oggi, Maurizio Tamellini porta a San Marino un team di docenti davvero di livello internazionale. Oltre allo stesso Tamellini, che guiderà i corsi di Danza Classica Accademica, gli altri insegnanti sono: Alessio Vanzini (Contemporary – Modern); Gaia Minoia (Modern); Marco Ferrini (Contemporaneo); Ekaterina Dalskaya (Danza Classica Accademica e Carattere) e Alexandra Candies (Hip Hop). "L'appuntamento con la consegna del premio alla carriera della grandissima Luciana Savignano - aggiunge Guendalina Fazzini - sarà un momento davvero significativo per la danza e siamo onorati di poterlo svolgere nell'antica terra della libertà, in un contesto così prestigioso".

