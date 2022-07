Lucio Battisti Tribute Night

Lucio Battisti Tribute Night.

La Concert Band ripropone una serata dedicata ai brani che Lucio Battisti, ancora così amato, ha saputo portare nelle nostre case e nella nostra vita. "Come può uno scoglio arginare il mare?", "Quel gran genio del mio amico", "Lo scopriremo solo vivendo", "Prendila così non possiamo farne un dramma" ... solo alcune delle frasi entrate ormai nel nostro quotidiano. Pietre miliari, indimenticabili, nate in un decennio felice e spensierato del boom economico del dopoguerra, in una nazione che cresceva passando dal bianco e nero al colore e sognava sull'onda della musica e delle emozioni che solo i grandi artisti di allora sapevano regalare Quindi in un concerto tutte le canzoni più famose di Lucio Battist, dagli esordi al Cantagiro fino ai brani di fine anni '70 ricchi di influenze disco e funky, passando ovviamente per tutti i classici mai dimenticati.

c.s. San Marino Concert Band

