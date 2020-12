Ludoteca: “A.A.A. Cercasi lettori volontari…”

La Ludoteca Pologioco, nell’ambito delle sue attività ludiche e socio culturali, ha il piacere di presentare “A.A.A. Cercasi lettori volontari…”, iniziativa che rientra nel progetto di Lettura ad Alta Voce, la cui finalità è quella di promuovere la lettura e avvicinare i bambini e i ragazzi, fin dalla tenera età, ai libri. L’intento di questa nuova proposta è la creazione di una rete di persone che sostengano il progetto in modo attivo sul territorio con iniziative di lettura ad alta voce. L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, prevede la partecipazione ad un corso di formazione, gratuito, tenuto dall’esperta Alessia Canducci, attrice, lettrice e formatrice professionista. Il corso offre la possibilità, a persone che provengono da ambiti, professionalità ed esperienze diverse, di approfondire il mondo della letteratura per l’infanzia e della lettura ad alta voce, fornendo una base comune da cui partire per creare un gruppo di lettori volontari. I lettori volontari saranno una preziosa risorsa in quanto si dedicheranno alla realizzazione di iniziative e alla collaborazione ad eventi sul territorio, favorendo così la diffusione della lettura ad alta voce ad altri adulti/genitori. Un ulteriore auspicio è che questa iniziativa contribuisca alla concretizzazione dell’intero progetto a cui sta collaborando anche la Biblioteca di Stato, che prevede l’apertura di una biblioteca dedicata ai/alle bambini/e e ragazzi/e. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina www.educazione.sm

c.s. Le operatrici della Ludoteca