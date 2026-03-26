Ludoteca: concluse le attività organizzate per le scuole. In preparazione nuove proposte per le famiglie

Ludoteca: concluse le attività organizzate per le scuole. In preparazione nuove proposte per le famiglie.

Si sono conclusi con l’esperienza di robotica gli appuntamenti delle attività laboratoriali programmate dalla Ludoteca per le scuole nell’anno scolastico 2025/2026. Quest’anno scolastico, le proposte inserite in programmazione, hanno coinvolto i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia e i ragazzi e le ragazze delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado, attraverso percorsi pensati per promuovere creatività, manualità, curiosità e apprendimento mediante l’esperienza diretta. Particolarmente ricca l’offerta dedicata ai bambini di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia. I docenti hanno potuto scegliere tra 14 proposte laboratoriali, curate dalle operatrici della Ludoteca o da tecnici esterni. Tra queste: “Il mondo del contadino”, “Mosaico”, “Robotica”, “Giocoteatro”, “Casa Elefante”, “Aiuto c’è un mostro” e altre attività. Gli incontri di laboratorio dedicati alla Scuola dell’Infanzia, realizzati nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2026, sono stati complessivamente 22, accogliendo un totale di 460 bambini. Per gli studenti della scuola media, il percorso ha previsto una visita guidata presso il laboratorio ceramico Barbò, seguita da un’attività pratica dedicata alla creazione di manufatti in argilla. L’iniziativa, attivata già dal 2021, ha coinvolto complessivamente 15 classi, per un totale di 313 alunni. Nell’ambito delle attività rivolte alla scuola media, la Ludoteca ha inoltre partecipato alla settimana dei laboratori della Scuola Media di Serravalle, incontrando due gruppi di 19 ragazzi e ragazze provenienti da classi miste di prima, seconda e terza. Dopo una breve presentazione della Ludoteca e della sua missione educativa, gli studenti hanno potuto approfondire il mondo del gioco da tavolo e al suo particolare valore formativo. Il gioco, infatti, rappresenta non solo un’esperienza di svago, ma anche uno strumento educativo capace di favorire relazione, collaborazione e crescita. Accanto alle attività inserite in programmazione, la Ludoteca offre inoltre, per tutto l’anno scolastico, la possibilità alle scuole di ogni ordine e grado di usufruire di spazi, materiali e strumenti per lo svolgimento di laboratori autogestiti, ideati e organizzati dai docenti anche sulla base della programmazione scolastica, con la collaborazione delle operatrici. A questo si aggiunge la possibilità di prendere in prestito kit di laboratorio per la realizzazione di attività creative direttamente a scuola.

Nel contempo, sono già in fase di organizzazione anche le prossime esperienze rivolte alle famiglie, tra cui un laboratorio di mosaico, i laboratori creativi in occasione dell’evento Ri-kilo del centro “5R Ama il riuso”, attività in collaborazione con il Centro Naturalistico Sammarinese, l’open day con la Polizia Civile e ulteriori iniziative promosse insieme alla Segreteria Istruzione e Cultura, ai Lettori con la Valigia, alle Giunte di Castello e alle Associazioni socio-culturali del territorio. La Ludoteca si conferma così un punto di riferimento educativo, culturale e relazionale per il territorio, capace di offrire a scuole e famiglie occasioni concrete di crescita, scoperta e partecipazione attraverso esperienze diversificate, inclusive e calibrate alle diverse fasce d’età. Un impegno che prosegue con l’obiettivo di valorizzare il gioco, la creatività e il fare insieme come strumenti fondamentali di apprendimento, socializzazione e benessere.

Comuncato stampa

Le operatrici della Ludoteca

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