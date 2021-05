Ludoteca: conclusione corso di formazione “Quali voci per quali libri?” e future iniziative sul territorio

Le operatrici della Ludoteca Pologioco, al termine del corso di formazione per lettori volontari “Quali voci per quali libri?”, desiderano rendere noto l’entusiasmante riscontro ricevuto dai partecipanti che si sono arricchiti con la professionalità e la passione che l’esperta Alessia Canducci ha trasmesso a tutti loro. Tale iniziativa rientra nel progetto “Lettura ad Alta Voce”, la cui finalità è quella di promuovere la lettura e avvicinare i bambini e i ragazzi, fin dalla tenera età, ai libri. Il progetto, che fin dall’inizio ha riscosso un notevole interesse con la presentazione di 142 candidature, sta entrando nel vivo con l’organizzazione di una serie di iniziative di letture sul territorio in collaborazione con le nove Giunte di Castello. I trentadue lettori, pronti a donare il proprio tempo e le proprie capacità acquisite a favore dei bambini e della cultura, si alterneranno in questa nuova esperienza, in un ciclo di letture durante l’estate, a partire dal giorno 23 giugno, diventando fin da subito una preziosa risorsa per il paese. In futuro, considerato il grande consenso riscontrato, vorremmo cogliere, come risorsa, questa volontà di partecipazione all’iniziativa di tutti i candidati attraverso ulteriori corsi di formazione, affinché si consolidi come realtà permanente, favorendo così la diffusione della lettura ad alta voce ad altri adulti/genitori.

c.s. Le operatrici della Ludoteca