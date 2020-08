Ludoteca: “IL CIELO RACCONTA…miti e leggende delle sue costellazioni”

Ludoteca: “IL CIELO RACCONTA…miti e leggende delle sue costellazioni”.

Il servizio Ludoteca dal 1993 svolge attività legate al gioco/giocattolo e interagisce con la comunità, proponendo attività culturali, sociali e ambientali sul territorio. Per il periodo estivo, dopo gli eventi di “Serate in anfiteatro”, ha proposto un’altra esperienza per le famiglie, “IL CIELO RACCONTA…miti e leggende delle sue costellazioni”, tenutasi ieri sera (19 agosto) presso il campo ex-tiro a volo di murata. L’evento, realizzato in collaborazione con la Giunta di Castello della Città di San Marino, è stata un’opportunità per avvicinare i bambini, e non solo, al mondo delle stelle, attraverso racconti, video-proiezioni e l’osservazione al telescopio. Gli esperti dell’osservatorio astronomico Monte San Lorenzo di Montegrimano hanno accompagnato i partecipanti in questo affascinante viaggio. La location suggestiva, priva di inquinamento luminoso, ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa permettendo di “leggere” l’immenso libro di racconti aperto sopra di noi, che la volta celeste ci dona. Considerato il successo, l’alta partecipazione e l’impossibilità di accogliere tutti gli interessati all’iniziativa, l’evento verrà ripetuto martedì 25 agosto. La proposta è adatta a bambini dai 6 anni in su e prevede la prenotazione telefonica in ludoteca al n. 0549 883965.

c.s. Ludoteca

I più letti della settimana: