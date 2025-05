Ludoteca - Polizia Civile: "Non scherziamo col fuoco! – Il rispetto come chiave per una comunità più sicura"

Ludoteca - Polizia Civile: "Non scherziamo col fuoco! – Il rispetto come chiave per una comunità più sicura".

La proposta nasce dalla convinzione che una ludoteca non sia solo un luogo di gioco, ma uno spazio educativo dove si trasmette cultura, valori e senso civico. Le operatrici della Ludoteca credono fortemente che proprio attraverso il linguaggio ludico sia possibile trasmettere temi importanti a bambini e famiglie, come il rispetto delle regole, delle istituzioni e della convivenza civile. Una mattinata intensa, ricca di emozioni, scoperte e insegnamenti: questo è stato il cuore dell’iniziativa "Non scherziamo col fuoco!", il laboratorio educativo promosso ed organizzato dalla Ludoteca Pologioco e dalla Polizia Civile. Un progetto pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un percorso di consapevolezza civica e prevenzione, con un messaggio centrale chiaro e potente: il rispetto. L’iniziativa si inserisce e arricchisce un progetto più ampio del Corpo di Polizia Civile: “Rispetto”. Il rispetto delle istituzioni, delle regole, delle procedure di sicurezza, ma anche rispetto degli altri e di sé stessi. Questo valore è stato il filo conduttore di ogni attività, rendendo l’apprendimento un’esperienza significativa e coinvolgente per tutti i partecipanti. L’evento si è aperto con un momento solenne e particolarmente sentito: l’arrivo degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, ai quali è stato dedicato un picchetto d’onore da parte del Corpo della Polizia Civile, a cui si sono affiancati anche i bambini presenti. Un gesto simbolico, ma fortemente evocativo, in cui è stato espresso il massimo rispetto per l’istituzione della Reggenza, in un clima di orgoglio civico e partecipazione collettiva. Nel corso della mattinata, le sezioni antincendio e sicurezza stradale hanno guidato bambini e adulti in un percorso educativo alla scoperta delle norme fondamentali per la sicurezza. I piccoli partecipanti, accompagnati dagli agenti, hanno appreso le basi della segnaletica stradale, l’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza, riconoscendo ogni gesto sicuro come un atto di rispetto verso sé stessi e la comunità. Grande entusiasmo ha suscitato la spettacolare dimostrazione di inseguimento a seguito del mancato rispetto dell’alt di un agente, culminata con la simulazione di un arresto: un momento dinamico che ha mostrato la prontezza delle forze dell’ordine e l’importanza di osservare la legge. Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza domestica, con una dimostrazione pratica sull’uso corretto degli estintori e sulle manovre da adottare in caso di incendio in casa. Informazioni preziose, spiegate in modo chiaro e accessibile, che contribuiscono a costruire comportamenti consapevoli fin dall’infanzia. Al termine dell’attività, ogni bambino ha ricevuto un attestato di merito - consegnato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi - , a riconoscimento dell’impegno, della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato. Un piccolo ma significativo simbolo di responsabilità acquisita. "Non scherziamo col fuoco!" si conferma così un’iniziativa di grande valore educativo e civico, capace di sensibilizzare grandi e piccoli all’importanza del rispetto delle regole e delle istituzioni, coniugando informazione e intrattenimento. Perché educare al rispetto, oggi più che mai, significa costruire un domani più sicuro, consapevole e solidale.

Comunicato congiunto Ludoteca - Polizia Civile

