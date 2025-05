Ludoteca Pologioco: "Un sentito ringraziamento al Corpo della Polizia Civile"

Le operatrici della Ludoteca Pologioco, insieme a tutte le famiglie che hanno preso parte all’iniziativa "Non scherziamo col fuoco!", svoltasi il 24 maggio 2025, desiderano esprimere un profondo e sincero ringraziamento a tutto il Corpo della Polizia Civile. Grazie per la professionalità, la disponibilità e la passione con cui vi siete messi in gioco, trasformando una semplice mattinata in un’esperienza educativa indimenticabile. Avete saputo avvicinare i bambini con empatia e rispetto, trasmettendo valori fondamentali attraverso il linguaggio del gioco, dell’ascolto e dell’esempio diretto. La vostra capacità di rendere accessibili temi complessi come la sicurezza, il rispetto delle regole e il ruolo delle istituzioni è stata straordinaria. La presenza attenta e la sensibilità con cui avete accolto ogni domanda, curiosità e sguardo dei più piccoli ha lasciato un segno positivo e profondo. È anche grazie a collaborazioni come questa che possiamo costruire comunità più consapevoli, sicure e unite. Con gratitudine e stima, vi diciamo: grazie di cuore. Arrivederci al prossimo anno!

c.s. Ludoteca Pologioco