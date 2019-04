Lughi archi: sammarinesi protagonisti a Marzabotto

Proseguono per i Lunghi Archi di San Marino, le tappe di avvicinamento ai campionati italiani, a Marzabotto in provincia di Bologna, domenica si è svolta una prova valida alla qualificazione al campionato Nazionale, oltre che per la classifica regionale e come sempre gli arcieri della compagnia Sammarinese sono stati protagonisti in tutte le specialità. Ad iniziare da Vito Campo che per una sola freccia, non gli è riuscito di salire sul gradino più alto del podio nella categoria Longbow, secondo posto comunque meritatissimo con un ottimo punteggio, dopo qualche gara a secco, ritorna sul podio con una prestazione super anche Davide Filipucci nella categoria Arco Storico, stesso discorso e stessa posizione sul podio, per Andrea Filipucci nella categoria Compound Freestyle, podio che mancava per l’arciere Sammarinese da qualche gara, ma che Domenica si è ripreso con una buona prestazione, buone anche le prove di Gianluigi Ricciotti e di Antonio Grasso, che per una manciata di punti, non sono saliti sul podio, quarti classificati nelle categorie Longbow e Arco Nudo. Si registra così un’altra giornata positiva per i Lunghi Archi e questo è di buon auspicio per il proseguo della stagione, che per un weekend si ferma per dare spazio al campionato Italiano Bowhunter, che si svolgerà dal 12 al 14 Aprile a Finale Ligure, 7 gli arcieri in gara, tra questi Maddalena Marcaccini, che dovrà difendere il secondo posto conquistato lo scorso anno a San Martino di Castrozza.