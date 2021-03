Luigi Sbarra nuovo Segretario CISL: il messaggio di congratulazioni della CSdL

La Confederazione del Lavoro ha inviato il suo messaggio di congratulazioni a Luigi Sbarra, eletto nuovo Segretario Generale della CISL. "Sono ad esprimerle le più vive congratulazioni - ha scritto il Segretario CSdL Giuiano tamagnini - per la sua elezione alla prestigiosa carica, formulandole i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che, in una fase storica così difficile per l'intera società e in particolare per il mondo del lavoro, saprà guidare con autorevolezza, competenza ed equilibrio la sua Confederazione, nell'interesse generale dei lavoratori e dei pensionati e dell'intero movimento sindacale italiano, europeo e internazionale." Luigi Sbarra prende il posto di Annamaria Furlan, che lascia la guida della CISL dopo quasi sette anni.

Cs CSdL



