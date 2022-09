Lunedì 12 il Terzo polo a San Marino

Il Terzo Polo sbarca sul Titano e lunedì 12 settembre presenterà i suoi candidati alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Azione e Italia Viva si sono unite – commentano Biondi e Bellucci i segretari dei due partiti – per dare ai cittadini italiani una valida alternativa al sovranismo, ai populismi di destra e di sinistra e per definire una proposta seria e concreta con persone competenti per cambiare le sorti del nostro Paese”. Lunedì 12 settembre 2022, dalle 18.30, presso il Vanilla Cafè al World Trade Center di Dogana, nel corso di un “aperitivo elettorale”, interverranno l’Onorevole Massimo Ungaro, deputato uscente della Repubblica Italiana e candidato alla Camera nella circoscrizione Estero Europa. “All’estero il sistema – spiega il Deputato Ungaro – è un proporzionale puro e alla Camera in Europa ci sono 3 seggi. Il Partito Democratico e la destra hanno già i loro posti sicuri, quindi, è un testa a testa tra Azione-Italia Viva e il M5S, una sfida emblematica tra riformismo e populismo. Chi pensa di votare PD per non “disperdere il voto”, anche se crede nelle nostre proposte, in realtà aiuta i grillini. Quelli che hanno fatto cadere Draghi e osteggiato molte politiche per gli italiani all’estero”. Sarà presente anche l’Avv. Elena Leardini candidata al Senato nel collegio uninominale di Rimini/Forlì/Cesena “Lo scambio continuo tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino ha creato legami con radici profonde e secolari. Tutto ciò – continua la candidata Leardini – ha sovente rappresentato una risorsa per i cittadini di entrambi i Paesi ma ancora molti sono i temi da affrontare in maniera efficace e virtuosa, primo fra tutti quello annoso della doppia imposizione fiscale per i lavoratori frontalieri. Intendo impegnarmi fattivamente allo scopo di raggiungere situazioni di effettiva equità” e inoltre l’Avv. Alessandro Francesco Petrillo candidato alla Camera nel collegio uninominale di Rimini “Mi impegnerò – assicura il candidato Petrillo – per rafforzare i secolari vincoli di amicizia tra i due Stati attraverso accordi, intese e scelte comuni che valgano ad imprimere alle relazioni la migliore dinamica e il più proficuo scambio di idee per il consolidamento dei rapporti di buon vicinato ed identità culturale tra i due Popoli”. La serata sarà introdotta dall’arch. Marcella Michelotti, segretaria di San Marino in Azione Interverrà per i saluti il Presidente del Comites avv. Alessandro Amadei. “Vi aspettiamo numerosi – concludono Biondi e Bellucci – per farvi conoscere i candidati e per discutere sulla doppia cittadinanza e gli annosi problemi dei frontalieri”.

