Lunedì 18 novembre 2019 si apre la campagna elettorale per le elezioni politiche.

Lunedì 18 novembre 2019 alle ore 00,00 si apre ufficialmente la campagna elettorale che terminerà alla stessa ora del giorno 6 dicembre. Come previsto dalle norme si terranno 10 incontri istituzionali nei Castelli della Repubblica a cura delle Segreterie di Stato per l’Informazione e per gli Affari Interni con il seguente calendario: MARTEDÌ 19 NOVEMBRE - CHIESANUOVA – SALA DEL CASTELLO Moderatore: Daniele Bartolucci MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE - SERRAVALLE - SALA DEL CASTELLO Moderatore: Franco Cavalli GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE - ACQUAVIVA - SALA DEL CASTELLO Moderatore: Daniele Bartolucci VENERDÌ 22 NOVEMBRE - FAETANO - SALA DEL CASTELLO Moderatore: Mauro Torresi MARTEDÌ 26 NOVEMBRE - DOMAGNANO – SALA MONTELUPO Moderatore: Mauro Torresi MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE - FIORENTINO - CENTRO SOCIALE DI FIORENTINO Moderatore: Davide Giardi GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE - SERRAVALLE, FRAZIONE DI DOGANA - CENTRO SOCIALE DI DOGANA Moderatore: Angela Venturini VENERDÌ 29 NOVEMBRE - SAN MARINO CITTÀ - SALA POLIVALENTE DI MURATA Moderatore: Pietro Masiello MARTEDÌ 3 DICEMBRE - MONTEGIARDINO - SALA POLIVALENTE “MAESTRA TONINA PASQUALI” Moderatore: Davide Giardi MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE – BORGO MAGGIORE – SALA J. CASSAR (EX INTERNATIONAL) Moderatore: Franco Cavalli Saranno inoltre previsti incontri con i cittadini residenti all’estero di cui si sta ultimando l’organizzazione. In accordo con tutte le liste e le coalizioni in lizza in questa tornata elettorale, gli incontri fuori del territorio italiano si svolgeranno in video conferenza e i candidati di volta in volta indicati saranno riuniti a Palazzo Pubblico per fare conoscere le proprie proposte ai sammarinesi all’estero riuniti in assemblea nelle sedi consolari. Questa modalità dimostra il senso di responsabilità che le liste e le coalizioni hanno avuto permettendo un costo molto inferiore rispetto all’organizzazione di viaggi come avveniva in passato. Nei prossimi giorni a tutti gli elettori verrà inviata una pubblicazione completa contenete sia le liste dei candidati che i Programmi Politici. Tutte le informazioni e la pubblicazione stessa sono consultabili e scaricabili dall’inizio della campagna elettorale dai seguenti siti web: http://www.propagandapolitiche2019.sm/; http://www.interni.segreteria.sm ; http://www.elezioni.sm/ . La San Marino RTV, come consuetudine, garantisce un massiccio impegno informativo con 32 appuntamenti denominati Tribuna Elettorale, 5 Speciali Elezioni, e il canonico Appello al Voto previsto per la giornata di venerdì 6 dicembre 2019. SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI 2 Gli speciali elezioni diffusi in streaming sul portale della SMRTV. Le trasmissioni saranno in replica sul canale RTV Sport e saranno trasmesse anche sul canale radio Radio San Marino Classic. Inoltre sul portale di SMRTV saranno disponibili on demand anche le tribune elettorali. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Guerrino Zanotti, invita tutti i candidati a tenere un comportamento consono a favorire un dibattito democratico e civile e invita gli elettori a seguire i momenti di confronto al fine di esercitare il proprio diritto/dovere con la massima consapevolezza e conoscenza. La Segreteria di Stato e tutti gli organismi preposti per legge, sono impegnati a vigilare con la massima attenzione affinché la campagna elettorale si svolga secondo le regole democratiche e in un clima civile e di rispetto delle norme.