Lunedì 26 ottobre si riunisce il Direttivo CSU

Un documento per il rilancio dell'iniziativa sindacale su cui avviare il confronto a tutto campo con il Governo, i partiti, le associazioni di categoria e il paese in generale: è quanto verrà esaminato ed approvato nella riunione del Consiglio Direttivo della Centrale Sindacale Unitaria (composto dai Direttivi di CSdL e CDLS), convocata per l'intera giornata di lunedì 26 ottobre a partire dalle ore 9.00 presso il Centro Sociale di Fiorentino. La riunione di lunedì sarà anche l'occasione per fare il punto sull'attuale situazione politica, economica e sociale del Paese, lo stato dei rapporti con il Governo, le misure economiche, sociali e sanitarie conseguenti al perdurare della pandemia da Covid-19. Il documento di rilancio dell'iniziativa sindacale sarà presentato pubblicamente nel corso di una apposita conferenza stampa, che la CSU ha convocato per martedì 27 ottobre alle ore 12.00 presso la sala riunioni della stessa Centrale Sindacale Unitaria. Tutti gli organi di informazione sono invitati.





