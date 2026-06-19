Lunedì al via i nuovi Centri Estivi: meno schermi, più spazio a laboratori e giochi diversi in ogni sede

Lunedì 22 giugno ripartono i centri estivi pubblici della Repubblica di San Marino e quest'anno lo fanno con un’impostazione tutta nuova. L’idea di fondo è semplice: staccare i bambini e i ragazzi dagli schermi di smartphone e tablet per restituire loro uno spazio reale di gioco, socializzazione e autonomia, in un ambiente accogliente e senza l'ansia di dover dimostrare qualcosa a tutti i costi. La vera novità di questa edizione sta nella progettazione delle attività. Nelle scorse settimane gli animatori hanno seguito una formazione specifica per strutturare i centri attorno a filoni come l'arte, la storia e il gioco. Ogni sede avrà una sua programmazione tematica ben definita. Questo significa che l'offerta è stata diversificata: se un bambino frequenterà plessi differenti nel corso dell'estate, non ripeterà mai le stesse cose, ma troverà ogni volta stimoli ed esperienze diverse. Per far funzionare al meglio questo progetto, le giornate non saranno lasciate al caso ma seguiranno uno schema ben preciso. Ogni fascia oraria avrà le sue attività dedicate: dai momenti di accoglienza ai laboratori tematici, fino ai compiti o alla lettura pomeridiana per i più grandi e al riposino per i più piccoli. Una routine strutturata che serve a dare ordine e serenità alla giornata, alternando in modo equilibrato l'impegno, il gioco libero e il relax. Oltre alla parte ludica e creativa, la formazione del personale ha toccato ovviamente anche i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, con corsi di primo soccorso per garantire la massima tranquillità a chi resta a casa. A supportare la quotidianità dei centri ci saranno i cuochi e il personale non docente che i bambini già conoscono dall'anno scolastico, mantenendo così una rassicurante continuità anche nella gestione dei menù approvati dall'ISS. Tutto è pronto per far funzionare al meglio questa complessa macchina organizzativa, che si regge anche sul rispetto e sulla collaborazione tra le famiglie e lo staff. Per entrare nel dettaglio della gestione dei tempi e dei materiali, la giornata di oggi, venerdì 19 giugno, è dedicata alle riunioni informative nei singoli plessi. Nelle prossime ore, inoltre, le famiglie riceveranno via mail tutti i dettagli pratici e il modulo unico di autorizzazione da consegnare il primo giorno. L'auspicio è che questo nuovo percorso, costruito con cura e attenzione ai dettagli, possa accompagnare l'estate dei nostri ragazzi in modo sereno e stimolante. Buon centro estivo a tutti.

C.s. - Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura







