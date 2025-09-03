Lunedì partono le assemblee zonali sulla riforma IGR Venerdì 5 settembre al Teatro "Nuovo" di Dogana si riunisce l'Attivo dei Delegati sindacali di CSdL, CDLS, USL. Sui siti delle tre organizzazioni è consultabile il calendario dettagliato delle assemblee con i lavoratori e i pensionati

Lunedì partono le assemblee zonali sulla riforma IGR.

Entra nel vivo la fase di mobilitazione avviata dalle tre organizzazioni sindacali sul progetto di legge di riforma dell'IGR, che presenta molti punti critici. Nella giornata di Venerdì 5 settembre, dalle 8.30 alle 14.00 circa al Teatro "Nuovo" di Dogana, si riunisce l'Attivo dei Rappresentanti e Delegati Sindacali di CSdL, CDLS, USL. Una riunione convocata per illustrare nel dettaglio e approfondire i contenuti del Progetto di Legge e gli effetti che la riforma produrrebbe sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, con la proiezione di dati e tabelle, e per fare il punto sulle iniziative da intraprendere. Lunedì 8 settembre dalle 9.30 alle 12.00 presso il Teatro "Nuovo" di Dogana, è in programma la prima delle 8 assemblee zonali con tutti i lavoratori dei settori privati e pubblici, coperti da permesso sindacale retribuito, e i pensionati. Il calendario completo, con le aziende/uffici convocati, è pubblicato sui siti di CSdL, CDLS, USL. Il programma delle assemblee, è accompagnato da alcuni slogan sul PdL di riforma dell'IGR. "NO ad una riforma che vuole far pagare più tasse ai lavoratori e ai pensionati, e che il Governo vuole approvare entro novembre! NO ad una riforma che penalizza le fasce più deboli: la quota SMAC deducibile sarebbe di 6mila euro per tutti, anche per i redditi bassi, costringendoli a spendere di più a San Marino dove i prezzi sono più alti! NO al raddoppio delle tasse sul TFR! NO alla discriminazione dei lavoratori frontalieri, che non potrebbero beneficiare delle nuove detrazioni: per i redditi più bassi la riforma costerebbe quasi una mensilità. Serve una effettiva lotta all'evasione ed elusione fiscale. L'equità resta un miraggio!"

C.s. CSdL - CDLS - USL

