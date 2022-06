Lunghi Archi

Notizie positive, arrivano da Maranello, in provincia di Modena, per quanto riguarda la seconda prova 3D Fita, in vista del campionato Mondiale, che si svolgerà a Settembre; a Terni, gli arcieri della Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco, che rappresenteranno San Marino alla competizione Mondiale, erano tutti presenti in gara; oltre che ai podi conquistati, si sono visti punteggi molto interessanti; ma andando per ordine, le notizie migliori, arrivano da Denis Pedrelli, nella categoria Arco Istintivo e da Gianni Ottaviani, nella categoria Longbow, due secondi posti, con punteggi paragonati agli eventi precedenti, vorrebbero dire, qualifica alla fase finale, appena sotto nel punteggio e quarto classificato, Marino Bartolini, sempre nella categoria Arco Istintivo, bene anche Federica Valli, seconda classificata con l’Istintivo, presente in gara nella sua categoria, anche la campionessa europea dello scorso anno, difficile al momento avvicinarla, ma la prestazione della portacolori Biancazzurra, è stata all’altezza della situazione, il secondo posto conferma i progressi fatti nell’ultimo periodo, buone notizie anche nella categoria Under20, Natan Pedrelli sale sul primo gradino del podio con l’Arco Istintivo, ancora un po’ indietro nella preparazione Carlo Chiaruzzi, Arco Istintivo e Maurizio Rosti, Compound, ma la strada intrapresa è buona e mancano ancora quasi tre mesi all’evento, bene anche il gioco di squadra, Pedrelli, Ottaviani e Rosti, si aggiudicano il primo posto assoluto come società, un avvio quindi positivo che promette bene in vista anche dei prossimi impegni di Luglio e Agosto.

