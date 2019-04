Lunghi Archi di San Marino in evidenza

Prosegue in tutti i settori il momento magico dei Lunghi Archi di San Marino, anche a Sasso Marconi in provincia di Bologna gli arcieri della compagnia Sammarinese sono stati tra i protagonisti. La gara, valida per la qualificazione al campionato Italiano oltre che per la classifica del campionato regionale, si è svolta in condizioni veramente difficili, già fin dalle prime piazzole, la pioggia non ha abbandonato gli arcieri che hanno gareggiato per tutta la giornata sotto una pioggia a tratti anche molto intensa, che comunque non ha impedito ai nostri arcieri di conquistare due meritatissimi podi. Torna a salire sul primo gradino del podio Antonio Grasso nella categoria Arco Nudo, podio che è mancato per poco nelle ultime gare, ma che domenica ha raggiunto con merito, conquistato come detto in condizioni veramente proibitive, non è una sorpresa nemmeno il podio di Vito Campo, secondo posto consecutivo, in altrettante gare, nella categoria Longbow, podio importante perché gli permette di salire momentaneamente in terza posizione nella classifica regionale. Gli arcieri dei Lunghi Archi torneranno in gara il 26 Maggio, ben 20 gli iscritti alla prossima gara che si svolgerà a Bagno di Romagna.