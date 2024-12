Luoghi dell’anima, dal 9 al 15 dicembre torna il festival tra grande cinema, poesia e letteratura che dedica la quinta edizione a Andrea Purgatori

Da un’idea di Andrea Guerra e organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra di Pennabilli, torna dal 9 al 15 dicembre il festival diffuso tra grande cinema, poesia e letteratura “Luoghi dell’anima - Italian Film Fest”, dedicato in questa sua quinta edizione a Andrea Purgatori. Il festival avrà un’anteprima lunedì 9 dicembre al cinema Fulgor con una serata organizzata assieme al Comune di Rimini per ricordare il noto giornalista e autore, molto legato alla città e sempre presente nelle occasioni che ne hanno segnata la vita culturale più recente. Il 9 dicembre alle ore 21 al cinema Fulgor saranno presenti i giornalisti Steve Della Casa e Laura Delli Colli, il figlio, l’attore Edoardo Purgatori, i registi Marco Tullio Giordana e Lorenzo Scurati. Insieme a loro Andrea Purgatori verrà ricordato non solo come grande giornalista di inchiesta e per le sue sceneggiature e i suoi saggi, per i programmi televisivi di cui è stato autore, ma anche per i suoi ruoli di attore e la sua garbata e divertita partecipazione a film come, fra gli altri, Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti, Posti in piedi in paradiso e L'abbiamo fatta grossa di Carlo Verdone e il suo indimenticabile cameo nella serie Boris nel ruolo dell'avvocato Kalemzuck (l’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione scrivendo a: luoghidellanimafestival@gmail.com) L’inaugurazione ufficiale del Festival avrà luogo martedì 10 dicembre presso il C’Entro -Supercinema di Santarcangelo di Romagna, con tanti ospiti fra cui Matteo Garrone che racconterà il suo cinema e quindi l’avvio delle attività nelle tre città coinvolte dal Festival: Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Qualche anticipazione sul programma, (che si può leggere qui https://www.luoghidellanima.it/admin/upload/doc/LUOGHI_DELL_ANIMA_PROGRAMMA_2024.pdf): la presentazione de LA VITA ACCANTO di Marco Tullio Giordana, premio speciale per la regia, primo dei film preceduti da incontri con l’autore, IL TEMPO CHE CI VUOLE di Francesca Comencini, premio speciale per la sceneggiatura, PALAZZINA LAF di Michele Riondino, premio speciale tra cinema e tv, LA VALANGA AZZURRA di Giovanni Veronesi, premio speciale Luoghi dell’Anima e UN MONDO A PARTE di Riccardo Milani, premio speciale Luoghi dell’Anima. A Rimini i film in concorso Opere prime e seconde: DALL’ALTO DI UNA FREDDA TORRE di Francesco Frangipane, IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA di Margherita Ferri, NOTTEFONDA di Giuseppe Miale Di Mauro, FAMILIA di Francesco Costabile. E fuori concorso VERMIGLIO di Maura Delpero. La giuria, composta da Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Fulvia Caprara, assegnerà i premi al miglior film, al miglior interprete, alla migliore sceneggiatura. A Pennabilli, al Museo Tonino Guerra, sede dell’Associazione, sarà presentato Riflessi – corti in concorso, con selezione curata dalla Direzione artistica di Luoghi dell’Anima in collaborazione con il Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” e lo Short film on tour, che comprende la selezione dei 5 cortometraggi finalisti dell’European Film Academy per il 2024. Questi contenuti saranno proiettati anche a Santarcangelo di Romagna e Rimini. Ad assegnare il premio al miglior corto sarà una giuria popolare coordinata dal prof. Raffaele Milani con la partecipazione di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e del Centro di Cinema e Teatro la Valigia dell’attore, coordinati da Samuele Sbrighi. Luoghi dell’Anima rappresenta un viaggio nel "vivere lento", senza dimenticare lo sguardo d'autore sull'attualità affidato al concorso delle opere prime, ai documentari e ai cortometraggi in rassegna. Scelte e contenuti in sinergia con la poetica e il messaggio di Tonino Guerra anche attraverso l’Associazione a lui dedicata che al Festival dà il suo contributo operativo con il suo comitato scientifico. LUOGHI DELL'ANIMA ITALIAN FILM FESTIVAL è una manifestazione dedicata a opere cinematografiche e televisive nelle quali è protagonista l'osmosi tra territorio, immaginazione e racconto. Ideata da Andrea Guerra, promossa dall'Associazione culturale Tonino Guerra in collaborazione con il Museo Tonino Guerra di Santarcangelo di Romagna e con il supporto di: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna attraverso la Film Commission, Comuni di Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, Visit Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Fondazione Culture Santarcangelo, Fellini Museum e Cineteca di Rimini. Luoghi dell’Anima - Italian Film Festival è una manifestazione ideata da Andrea Guerra e promossa dall’Associazione culturale Tonino Guerra, con la Direzione Artistica di Steve Della Casa e Paola Poli e con la collaborazione di Laura Delli Colli. https://www.luoghidellanima.it Ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione.

