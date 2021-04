Lutta nella cooperazione, morta Arianna marchi. il cordoglio di Legacoop Emilia-Romagna

La prematura scomparsa di Arianna Marchi lascia sgomenti. Perdiamo una persona amica con la quale abbiamo condiviso anni di lavoro in cooperazione, in particolare in quella alla quale ha dedicato la sua vita, la cooperazione sociale. Perdiamo una instancabile innovatrice, continuamente capace di lanciare nuove sfide per essere al fianco delle persone più fragili. Ci stringiamo ai famigliari, ai suoi giovani figli che subiscono una perdita tanto grave. Ciao Arianna, grazie per i tanti doni che hai fatto a tutti e a tutte noi!

c.s.

Giovanni Monti, presidente Legacoop Emilia-Romagna

Barbara Lepri, direttrice Legacoop Emilia-Romagna

Alberto Alberani, vicepresidente nazionale Legacoopsociali, coordinatore Legacoopsociali Emilia-Romagna