"Luxury al tramonto" il 15 settembre 2024 a Rimini.

La magia e l’eleganza delle scene girate all’esterno del Grand Hotel di Rimini dal Federico Fellini di “Amarcord” – quei balli d’estate spiati da dietro le siepi, quelle scene in cui si vede Nando Orfei nei panni di Lallo, il “pataca”, che invita a danzare le ragazze – tornano a illuminare nuovamente (e in maniera rivisitata) la città di Rimini. Eleganza e buon gusto, passando per i modi gentili, per la bellezza e la raffinatezza. Per i buoni gesti che sono anche solidarietà. Una location esclusiva per un palcoscenico “woodpecker”, ispirato ad aria, terra e acqua, nel molo della darsena. Un défilé-spettacolo con contaminazioni musicali e giochi in acqua nella baia di San Giuliano a Mare. Per rendere l’atmosfera ancora più magica, la darsena di Rimini, domenica 15 settembre 2024 al tramonto dalle 18 in poi, si trasformerà quindi in un red carpet ispirato alla grande moda italiana. All’evento parteciperanno alcuni stilisti italiani. Le loro collezioni, indossate da modelle professioniste, diventeranno anche contenuti fotografici e video. Alla sfilata del 15 settembre saranno presenti inoltre alcuni dandy italiani e stranieri, ma anche volti noti nel piccolo schermo che per l’occasione visiteranno la Marina di Rimini. L’amore per l’arte, il gusto del bello, l’eleganza che non tramonta mai, le buone maniere da recuperare da un passato lontano, con un guizzo di originalità, la ricerca del non convenzionale. Questi alcuni degli elementi che daranno vita all’evento di metà settembre, impreziosito dalla performance dell’associazione sportiva Aquabike.

Dopo la sfilata è previsto un aperitivo privato sotto le stelle all’interno della Marina di Rimini. “Luxury al tramonto” è ideato e organizzato da Alessio Ginestrini e Stefania Severi di Impero Progressivo barber shop & hair therapy di Arezzo, da Mariella Ferrulli, imprenditrice riminese, e da Rino Lubrano Lab hairstylist. Saranno presenti Stefano Agnoloni, maestro di stile, Augusto Ferretti, influencer di successo, Katy Turini (influencer), Umberto Uliva (attore e modello), Aldo Farinola (indossatore) ma anche giornalisti, imprenditori di moda e buyer. L’evento ha uno scopo benefico: anche “Luxury al tramonto”, come i “Dandydays” di Arezzo, devolverà parte del ricavato alla fondazione Casa Thevenin Arezzo, istituto che accoglie donne vittime di violenza e i loro figli. Gli organizzatori hanno voglia di fare qualcosa di bello ed elegante alla Marina di Rimini: “Vogliamo intraprendere un percorso importante anche per la promozione e la valorizzazione del territorio riminese. L’organizzazione è a buon punto, le aziende e i partner che ci supportano non vedono l’ora di entrare in scena”. IL PROGRAMMA L’inizio di “Luxury al Tramonto” è fissato alle ore 14 di domenica 15 Settembre 2024 all’interno della darsena di Rimini per foto video e shooting. I brand e gli sponsor promuoveranno i propri prodotti a bordo di yacht in compagnia di bellissime modelle/i che faranno da testimonial. Alle 15 il back stage per “trucco e parrucco”: Impero Progressivo barber shop Arezzo e Rino Lubrano Lab inizieranno ad acconciare le modelle per il défilé. Alle 18 tutti pronti per la prima sfilata al tramonto nel molo ponente faro giallo, impreziosito dalla regista Sarajò Mariotti (scuola di portamento e bon ton Pisa). Contemporaneamente la sfilata sarà animata dal DJ set di Valeriano “La musica degli angeli” e dall’associazione sportiva Aquabike San Marino. Presenterà l’evento Rebecca Lynn: in passerella modelli e modelle che indosseranno capi firmati di brand internazionale. Alle ore 20 apericena sotto le stelle organizzato dalla pasticceria Soriani con la collaborazione di Giuseppe Bernardi de “La Cantéina de Borg” e ospitato all’interno della Marina di Rimini per un percorso enogastronomico di eccellenze romagnole. Info: stefaniaseveri74@gmail - 3389604633.

cs Alessandro Carli

