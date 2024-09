“Luxury al tramonto”, un successo solare

Platone diceva: “Il bello è lo splendore del vero”. Anche questo dettaglio ha influito a creare una luce bellissima, un’atmosfera magica tra musica e colori, una natura leggendaria reinterpretata nelle sfumature. Il mare come l’inizio del mondo. Anche il cielo ha voluto partecipare alla prima edizione di “Luxury al tramonto”, ospitata domenica 15 settembre alla Darsena di Rimini: dopo una giornata di nuvole, all’ora della sfilata le nuvole hanno lasciato spazio al sole, illuminando la passerella della diga foranea del Molo di Ponente. Il movimento Dandy ha colpito ancora” raccontano Alessio Ginestrini e Stefania Severi di Impero Progressivo barber shop & hair therapy Arezzo, Mariella Ferrulli imprenditrice riminese e Rino Lubrano Lab hairstylist, ideatori e organizzatori dell’evento en plein air. Sin dalle 14 il backstage, realizzato da Impero Progressivo barber shop & hair therapy Arezzo, ha curato il make-up con tonalità “effetto naturale”, esaltando la sensualità femminile. Il profumo di colonia ha conquistato i gentlemen per piccoli ritocchi a barba e baffi. Lubrano Lab hair stylist di Rimini invece si è occupato delle acconciature e degli chignon artistici delle modelle. Moltissime persone hanno seguito la preparazione degli appuntamenti in programma, presentati con grande energia e professionalità da Rebecca Lynn: i défilé diretti da Sarajò Mariotti (scuola di portamento e bon ton Pisa) “contaminati” dalle sonorità musicali del DJ Valeriano. A increspare gli specchi d’acqua calmi, i giochi con le moto d’acqua dell’associazione sportiva Aquabike di San Marino con a capo il presidente Walter Nanni. Ma sono state soprattutto le sfilate ad entusiasmare il pubblico sul red carpet del molo faro giallo: dandy, lady e modelle hanno messo in mostra l’eleganza. Le proposte “moda” sono state tante e gli addetti ai lavori hanno presentato collezioni dal “mood” versatile per la stilista Andreea Cormier Waker Couture; colori, stampe e accessori della stilista Antonella Bravi, anticipando la collezione estiva 2025. Un altro “must see” è stato Igino Masciarelli, una storia leggendaria come maestro orafo. Anche il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Rimini Ottavio Cilio ha partecipato come spettatore al défilé. I tanti fotografi e giornalisti presenti hanno catturato i momenti più suggestivi. “Un viaggio nelle emozioni all’interno della Darsena di Rimini, con le bellissime barche ormeggiate – proseguono gli organizzatori -. Abbiamo vissuto una Marina attrattiva ed empatica. Un ringraziamento speciale va Adele Nobile, responsabile di eventi news legati al mondo nautico: una persona carica di energia positiva”. Alle 20 l’apericena d’autore sotto le stelle, con la collaborazione di Giuseppe Bernardi de “La Cantèina de Borg” di Rimini che ha presentato un’attenta selezione di etichette. “Tante persone hanno accolto l’invito al momento conviviale – concludono gli organizzatori -. Parte del ricavato verrà devoluto alla fondazione Casa Thevenin di Arezzo, istituto che accoglie donne vittime di violenza e i loro figli”. La solidarietà ha conquistato anche il poliambulatorio Kuravita Rimini salute e bellezza, presente all’evento con un piccolo corner nel pontile. In occasione del compleanno di Stefano Agnoloni, testimonial Dandy e Gran Cerimoniere, è stata offerta e “tagliata” una torta personalizzata dalla pasticceria Soriani. Il luxury creativo di Alessio Ginestrini e Stefania Severi non si ferma: è stato ufficializzato il nono raduno internazionale “Dandydays”, in programma ad Arezzo il 31 maggio e l’1 e 2 giugno 2025. “Qua la mano e diamoci del Dandy”.

cs Alessandro Carli

