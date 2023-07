“…ma noi che siamo a Rimini tra i gelati e le bandiere…”

La città di Federico Fellini si prepara ad accogliere la prima edizione di “Blues Barber”. Ultimi preparativi in corso per l’evento, in programma il 31 luglio alla Nuova Darsena di Rimini, dedicato all’arte, al gusto, alla moda, all’eleganza e alla musica. Organizzato dal Comitato Turistico di San Giuliano a mare, inizierà alle 18,30 nel giardino di “B.i.m.b.y.” (ex hotel delle Nazioni). Protagonista della serata Alessio Ginestrini, il barbiere toscano titolare con la moglie Stefania Severi di “Impero Progressivo barber shop & hair therapy” e conosciuto in Italia come l’organizzatore dei DandyDays, il più importante raduno internazionale dedicato al dandismo che si tiene ad Arezzo una volta all’anno e che il 21 e 22 ottobre farà tappa ad Alassio (Liguria), la “città degli innamorati”. Alla serata è prevista la partecipazione di alcuni famosi dandy italiani e della Repubblica di San Marino che visiteranno la Marina di Rimini, una delle darsene più attrezzate dell’Adriatico. Il barbiere aretino, per l’occasione, eseguirà una ricercata performance di rasatura classica secondo i dettami dell’antica scuola italiana di taglio barbe e baffi, mentre per le dandy lady sono previste acconciature retrò create da Stefania Severi. Tra gli ospiti d’onore della prima edizione di “Blues barber” il maestro di stile Stefano Agnoloni, Damiano Landi (Console del Touring Club Italiano), gli influencer Katy Turini e Augusto Ferretti, il modello Umberto Uliva, il brand ambassador Alberto Andrea Pastore, Sarajò Mariotti (ex modella Fashion Academy), e Vittorio Landucci con una piccola esposizione di biciclette d’epoca e alcune riviste d’antan della “Biblioteca del ciclista”. L’ouverture musicale vedrà in consolle il dandy dj Danilo Verticelli, in arte “Fucsiaman”.

Alle 21 invece salirà sul palco il complesso blues “Never to late live”. Faranno da cornice all’evento piccoli corner di esposizioni di prodotti artigianali, scarpe e accessori. Impreziosiranno la serata alcune interessanti e curatissime proposte drink: l’aperitivo sarà accompagnato da una gamma di birre artigianali e da una degustazione dei vini della “Tenuta Serenissima” di Cesena, una realtà colpita dall’alluvione di maggio. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al comitato turistico San Giuliano a mare per la manutenzione del giardino ex hotel delle nazioni. “Il giardino di ‘B.i.m.b.y. - Best In My Back Yard’ è un progetto nato a fine marzo – racconta Daniela Mazza, presidente del Comitato Turistico di San Giuliano a mare - grazie all’opportunità offerta del curatore giudiziario alla nostra Associazione. Lo spazio esterno dell’hotel, chiuso da più di un ventennio e diventato dimora di senza tetto e di microcriminalità, viene riportato a luogo di incontro restituito alla città, ai suoi abitanti, ai turisti. Una riqualificazione possibile grazie al lavoro dei volontari dei CI.VI.VO. locali, che con il loro lavoro hanno permesso l’utilizzo del giardino. Per l’occasione questo spazio ritrovato ospiterà professionisti che metteranno a disposizione degli intervenuti tutte le loro competenze, nel rispetto dell’ambiente e del buongusto, due elementi che non dovrebbe mai abbandonare la nostra quotidianità. Un giardino quindi, aperto a tutti, nel quale far crescere la consapevolezza sulle buone azioni per un mondo più sostenibile. Alcuni spazi sono allestiti in modo da raccontare alcuni obiettivi dell’Agenda Europea 2030: per un mondo migliore occorre partire dal proprio giardino”.

