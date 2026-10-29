Madre Courage e i suoi figli. Lunetta Savino protagonista del dramma di Bertolt Brecht

Giovedì 5 novembre alle ore 21.00, al Teatro Nuovo di Dogana, San Marino Teatro propone Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht, con Lunetta Savino protagonista e la regia di Leo Muscato. Un capolavoro del Novecento che torna alla sua natura più autentica: popolare, emotiva e dialettica.

Scritto nel 1939, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, il dramma è ambientato durante la guerra dei Trent’anni e segue Anna Fierling, detta Madre Courage, che attraversa un’Europa devastata dal conflitto con il suo carro di mercanzie, seguendo gli eserciti per vendere i propri prodotti ai soldati. Un commercio che le permette di sopravvivere, ma che la espone ai pericoli della guerra e mette a rischio la sua stessa famiglia.

Nella lettura di Leo Muscato, Courage è una figura lontana da ogni idealizzazione: una donna pragmatica e spregiudicata, che trae profitto dalla guerra ma ne paga il prezzo più alto. «Brecht non racconta una donna travolta dalla guerra, ma una donna che vive grazie alla guerra», spiega il regista. «È per questo che ci riguarda ancora». Lunetta Savino la definisce «una madre, una commerciante, una combattente» e riconosce nel testo «la nostra capacità di adattarci al dolore fino a normalizzarlo».

Lo spazio scenico è essenziale e ha nel carro il suo fulcro visivo: scena dopo scena, questo cresce, collassa e torna a essere uno scheletro, segnando il percorso di Courage. Centrale anche la musica, arrangiata ed eseguita dal vivo da Giua, che non si limita ad accompagnare l’azione, ma la interrompe e ne sottolinea i significati.

Leo Muscato, regista e drammaturgo, si distingue per un percorso che spazia dal teatro di prosa all’opera lirica. Vincitore del Premio Abbiati come miglior regista d’opera, tra i più prestigiosi riconoscimenti italiani nel settore musicale, ha firmato produzioni per importanti teatri, tra cui La forza del destino alla Scala.

Lunetta Savino, attrice dalla lunga carriera teatrale, televisiva e cinematografica, è nota al grande pubblico per il ruolo in Un medico in famiglia e per le interpretazioni nei film di Ferzan Özpetek, tra cui Saturno contro e Mine vaganti, per il quale ha vinto il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista.

In scena con Lunetta Savino: Gloria Carovana, Salvatore Cutrì, Gianluca Ferrato, Niccolò Ferrero, Lorenzo Grilli, Simone Luglio, Valentina Martiniello e Mauro Parrinello.

Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Nuovo, aperta a partire da quattro ore prima dello spettacolo.



Comunicato stampa

San Marino Teatro







