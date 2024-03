Madri per sempre: a Rimini la mostra di Giancarlo Frisoni La Fondazione San Giuseppe apre alla cittadinanza Palazzo Soleri per l’esposizione fotografica del libro “MADRI” di Giancarlo Frisoni dal 7 al 15 marzo 2024

Madri per sempre: a Rimini la mostra di Giancarlo Frisoni.

MADRI, terzo libro di ricerche fotografiche e narrativa di Giancarlo Frisoni (Pazzini Editore). Inno alla maternità, di mamme speciali, in un viaggio dentro il mondo della disabilità. “Io sono entrato in un mondo, che ci cammina accanto e non vediamo – dice Frisoni - un mondo fatto di gioia, ma anche tanto troppo dolore. E' il mondo della disabilità fatto di tanta di tanta solidarietà, di tanto amore. Veramente merita, mi ha arricchito tantissimo spiritualmente”. Dietro gli scatti, 15 storie e altrettante vite segnate da patologie diverse, ma legate dall'amore, dalla forza, “la resilienza – dice Frisoni - che perdura e sfida anche il destino e le avversità". Le porterà a Palazzo Soleri (sede della Fondazione San Giuseppe) dal 7 al 15 marzo, con un duplice scopo: esaltarne l'atto d'amore, ma anche sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni, perché tendano la mano a chi vive una sfida quotidiana di umanità. Saranno presenti il Presidente della Fondazione San Giuseppe, Paola Benzi, il fotografo Giancarlo Frisoni e la Consigliera di Parità della Provincia di Rimini Barbara di Natale. Paola Benzi, presidente della Fondazione San Giuseppe “Madri per sempre, il titolo sembra semplice! L’incontro con Giancarlo Frisoni è stato per tutti noi molto coinvolgente e travolgente. Le sue immagini in bianco e nero, di una semplice quotidianità, ci hanno portato immediatamente alla mente tante realtà a noi prossime non facili da vivere e con un domani sempre più precario. Ma la cosa che balza agli occhi dalle sue foto è la mancanza di autocommiserazione. Non c’è colore che attragga ed accattivi l’immaginazione, due colori, il bianco e nero, incidono e scolpiscono la realtà quotidiana di queste donne e di queste madri, la loro dedizione, l’operosità, la preoccupazione per il futuro complesso e difficile di figli non autonomi, ma tutto sembra accadere in modo fluido: faticoso, doloroso ma non annientante, a volte anche gioioso. Le immagini di Frisoni fissano ogni sentimento. La sfida per ciascuna madre è trovare risposta ai perché e ridare vita a quei figli ogni giorno. E’ la medesima sfida che ci lancia Giancarlo Frisoni con i suoi scatti: sognare, pensare e realizzare una società di uomini e donne che sappiano essere Madri per sempre di tutti i figli, senza differenza alcuna, senza distinzioni, senza categorie. E’ una grande sfida che sentiamo nostra!” Ingresso su prenotazione scrivendo alla mail progettazione@sangiuseppe.org oppure telefonando al 3383631582 Date o orari: giovedì 7 marzo – ore 11.00 solo su invito presentazione del libro con Giancarlo Frisoni dalle 16.00 alle 18.00 nel salone Isabella a Palazzo Soleri lunedì 11 marzo (per le madri) martedì 12 marzo (per i ragazzi delle Comunità della Fondazione San Giuseppe) mercoledì 13 marzo (su prenotazione) La Fondazione San Giuseppe, da sempre ispirata dalla carità cristiana e dalla solidarietà sociale, nasce come Istituto nel 1910 per offrire aiuto materno, ospitando e dando protezione a minori e madri bisognose, proprio per il volere di Isabella Soleri, che aveva messo a disposizione, non solo il suo spirito ma anche la residenza della sua famiglia. Palazzo Soleri, è oggi la sede amministrativa delle Fondazione e di alcuni servizi diurni per ragazzi. E da oltre 110 anni, passando attraverso due guerre e numerose difficoltà, ha continuato nel suo compito: assicurare ai minori di ambo i sessi, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche. Oggi, oltre un secolo di storia riminese, la Fondazione gestisce, assieme ad una rete di partners pubblici e privati, 6 strutture per minori e neo maggiorenni e un centro diurno per disabili, continuando a guardare avanti, proiettata nel futuro e attenta ai bisogni dei più fragili, anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio storico, sempre e beneficio delle generazioni future.

cs Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno ed infantile onlus

