Maggioranza: Continuare assieme per realizzare il programma di Governo

Le forze di maggioranza si sono ritrovate ieri sera per il primo incontro di verifica, per confrontarsi sulle modalità con le quali proseguire il percorso di riforme necessarie al paese, sui nodi da sciogliere e per dare maggiore celerità e concretezza all’azione del governo. È stata confermata la volontà da parte di tutte le forze politiche di continuare assieme per realizzare compiutamente il programma di governo con il quale ci si è presentati alla cittadinanza e su cui si è ottenuta la fiducia da parte della popolazione. È stata espressa condivisione sulla necessità di migliorare le modalità di confronto in merito alla produzione normativa. Durante la prossima settimana verranno definiti gli elementi di maggior criticità per ulteriori approfondimenti, nella volontà condivisa di trovare soluzioni virtuose che permettano di superare alcune delle situazioni ancora in stallo. Nel frattempo si procederà con l’approvazione in Commissione Finanze del Progetto di Legge sulle cartolarizzazioni per dare uno strumento tecnico utile per rispondere ad uno dei problemi più rilevanti che continuano a minare la stabilità finanziaria del paese, con l’obiettivo di eliminare le distorsioni emerse dal recente passato.









Comunicato stampa

Le forze di maggioranza