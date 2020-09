Maggioranza: soddisfazione per la nomina del dottor Giovanni Canzio a Dirigente del tribunale

La maggioranza esprime soddisfazione per la nomina del dottor Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione Italiana, a Dirigente del Tribunale.

Figura di elevatissimo profilo, il Dirigente Canzio dovrà riportare equilibrio nell’amministrazione della giustizia sammarinese, restituendo quella credibilità che le recenti vicende hanno minato.

Nel corso del dibattito, sono state confermate le motivazioni, già espresse e contenute nell’ordine del giorno approvato precedentemente dal Consiglio Grande e Generale, con la sola astensione di tre membri dell'opposizione, che erano volte alla nomina di un Dirigente che ripristinasse la piena funzionalità del Tribunale, anche attraverso una figura di garanzia.

Una figura che potrà supportare la stesura delle riforme necessarie – con particolare riferimento a quella dell’ordinamento giudiziario e del rito penale - che tengano conto delle peculiarità di San Marino e delle indicazioni degli organismi internazionali.

Ringraziando i membri del Consiglio Giudiziario Plenario per la responsabilità dimostrata nella consapevolezza del momento critico che la giustizia sta vivendo, la maggioranza esprime i migliori auspici al neo eletto Dirigente per l’espletamento del proprio incarico.



Comunicato stampa

