Maggioranza su riforma IGR: confronto aperto, sospensione della Commissione per cercare una sintesi condivisa.

Le forze politiche di maggioranza, al termine dell’incontro odierno con le rappresentanze sindacali, hanno deciso di sospendere i lavori della Commissione Finanze fino alla prossima convocazione del 7 ottobre. La decisione arriva a pochi giorni dallo sciopero generale del 23 settembre e dalla grande partecipazione di lavoratori e cittadini che hanno riempito le piazze per manifestare le proprie preoccupazioni. La Maggioranza riconosce il valore democratico di questa mobilitazione e intende tradurla in un rafforzamento del dialogo e della concertazione con le parti sociali. La sospensione nasce dunque dalla volontà condivisa di aprire un confronto puntuale e costruttivo con le forze sindacali, così da individuare possibili soluzioni di sintesi sui principali nodi emersi nel dibattito sulla riforma IGR. La Maggioranza conferma la propria disponibilità ad un dialogo aperto e trasparente, con l’impegno a trovare una sintesi che si traduca in emendamenti da presentare in Commissione Finanze e, se necessario, anche in sede di seconda lettura della legge in Consiglio Grande e Generale. In questo percorso, la Maggioranza intende mantenere aperto il confronto non solo con i sindacati ma anche con le altre forze sociali e datoriali, affinché la riforma possa essere il risultato di una sintesi la più ampia e condivisa possibile. L’obiettivo comune resta quello di giungere ad una riforma equilibrata e sostenibile, capace di rafforzare la giustizia fiscale e sociale nel Paese.

PDCS, AR, PSD, Libera, indipendente Giovanna Cecchetti

