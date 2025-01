Maggioranza sul sequestro conservativo Tribunale di Firenze

La notizia del decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Firenze, per un valore complessivo di 6 milioni di euro, rappresenta un risultato significativo per San Marino: testimonia la credibilità e la solidità delle nostre istituzioni nella lotta contro chi ha danneggiato il nostro Paese. La collaborazione con la giustizia italiana, resa possibile dalla Convenzione di buon vicinato, dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dal recente percorso di rafforzamento dei rapporti con le istituzioni ed autorità italiane – che hanno portato, nella passata legislatura, alla sottoscrizione di accordi fra i due Stati come quello in materia di sequestri e confische ratificati all’unanimità prima dalla Camera ed a seguire dal Senato Italiano – non solo rafforza la fiducia nella giustizia sammarinese, ma dimostra come la stessa sia pienamente inserita in un contesto di cooperazione internazionale. Questo riconoscimento è un segnale di credibilità nei confronti delle nostre istituzioni e, allo stesso tempo, una garanzia per i cittadini nei principi di legalità e giustizia. La forza simbolica di questo sequestro cautelativo risiede proprio in questo: afferma con chiarezza che chi agisce contro gli interessi della nostra comunità non resterà impunito e che San Marino dispone degli strumenti per difendere sé stessa, la propria integrità economica e reputazionale e la propria sovranità. Il nostro ringraziamento va a Cassa di Risparmio, a Banca Centrale e all’Avvocatura dello Stato, che hanno saputo trasformare la sentenza di primo grado in uno strumento di giustizia anche oltre i nostri confini, e che hanno costruito, negli anni, un percorso solido e credibile per difendere gli interessi della nostra Repubblica. Questo provvedimento dimostra, una volta di più – se mai ce ne fosse stato bisogno – che la lotta contro gli ex esponenti di Banca Centrale e di Banca Cis, non solo era giusta, ma necessaria per difendere l’autonomia della nostra Repubblica. L’azione del Tribunale è ancora in corso e con la massima fiducia nella giustizia sammarinese attendiamo gli esiti dei procedimenti. Si tratta di un esempio virtuoso da seguire: la cooperazione internazionale è uno strumento fondamentale per garantire che chi ha danneggiato San Marino risponda delle proprie azioni. Un esempio che rafforza la determinazione delle istituzioni a perseguire chi ha sottratto risorse alla collettività, oltrepassando ogni limite geografico e giuridico per riportare giustizia e restituire a San Marino ciò che le è stato tolto. Come maggioranza, esprimiamo il nostro pieno e convinto sostegno al Tribunale, agli organi di vigilanza e a tutte le istituzioni impegnate a garantire che chi ha danneggiato o chi con le proprie condotte potrà danneggiare la Repubblica, non possa mai più agire impunemente.

Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS)

Libera

Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD)

Alleanza Riformista (AR)

Giovanna Cecchetti (Consigliere indipendente)