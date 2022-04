Maggioranza sull'Orazione della Ministra Cartabia: "Significativo riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi due anni"

Le sottoscriventi forze politiche colgono con estremo favore le parole pronunciate nella giornata di ieri dal Ministro della Giustizia del Governo Italiano, On.le Marta Cartabia, oratore ufficiale alla cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Con riferimento al processo riformatore sul tema della giustizia compiuto dalla maggioranza e dal Governo nell’ambito di questa legislatura, quanto detto dalla Guardasigilli Cartabia rappresenta un significativo riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi due anni. Plauso è stato espresso non solo per la riforma dell’ordinamento giudiziario, definita il “caposaldo” del processo riformatore, ma anche per gli altri interventi messi in campo con audacia e determinazione. Interventi che sono stati ritenuti dal Ministro Cartabia funzionali a una maggiore compatibilità della giustizia sammarinese con gli altri sistemi europei, in linea con gli standard richiesti dagli organismi internazionali in materia. Questa maggioranza ha accettato la sfida, proponendo riforme audaci e innovative, senza abbandonarsi all’immobilismo. Vivo apprezzamento è stato inoltre espresso con riferimento al lavoro svolto da parte dell’attuale Dirigente del Tribunale, sul cui prestigio anche a livello nazionale italiano l’On.le Cartabia si è soffermata. L’occasione ha ulteriormente confermato la solidità dei rapporti bilaterali tra il Governo sammarinese e il Governo italiano: gli accordi stipulati ed il dialogo tra i due Stati, le professionalità anche di provenienza italiana che a vari livelli prestano il proprio impegno per il buon funzionamento del Tribunale, testimoniano come il rapporto e confronto anche in ambito giudiziario sia vivo ed efficace. Il consolidamento di questi rapporti con l’Italia, secondo l’auspicio del Ministro, potrà inoltre essere un volano nell’intensificazione delle trattative per portare a termine l’Accordo di Associazione con l’UE, realizzando l’obiettivo per San Marino indispensabile di una maggiore integrazione. L’ampliamento di questi accordi con l’Italia e con l’Europa ha consentito infine di porre l’accento sull’importanza dell’aspetto relazionale, sia fra le Nazioni, sia fra le persone, confermando una peculiarità che deve caratterizzare l’impegno della nostra tradizione democratica: “sono i rapporti il cuore pulsante delle nostre società”. A fronte di tale riconoscimento e raccogliendo l’importante invito formulato a nome del corpo diplomatico dal Nunzio Apostolico, Mons. Emil Paul Tscherrig, sul coraggio nella ripartenza e nella trasformazione delle potenzialità del nostro territorio, con l'invito a lavorare su programmi di sviluppo economici, inclusivi e sostenibili, come quello citato, le scriventi forze politiche anche grazie a riconoscimenti di questo tipo, nonostante gli attacchi e le strumentalizzazioni subite in questi anni da Repubblica Futura e Libera, esprimono e rinnovano piena soddisfazione e convinzione nel proseguire nel processo riformatore.

c.s.

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Movimento Rete

Noi per la Repubblica

DOMANI - Motus Liberi

Consiglieri Indipendenti

