Magic Bunny show a San Marino.

Come da tradizione nell'ambito del Festival internazionale della magia di San Marino (che si svolgerà dal 13 al 15 marzo con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo) la domenica pomeriggio va in scena il Family show,uno spettacolo pensato sopratutto per bambini e famiglie. Lo spettacolo si svolgerà domenica 15 marzo alle ore 16,00 al centro congressi Kursaal . In questa edizione sarà in scena lo spettacolo magico teatrale " Magic Bunny Show" curato dal grande artista torinese Federico Ruffoni specialista dell'intrattenimento fantastico per i bambini in collaborazione con la figlia. Più di un'ora di spettacolo che divertirà i bambini fino l'inverosimile e gli adulti verranno invece trasformati come per incanto in bambini e se la spasseranno con loro dimenticando momentaneamente la loro età, ma anche e sopratutto i loro problemi e preoccupazioni. Non lasciatevi scappare questa opportunità e prenotate i vostri biglietti alla prevendita di San Marino: Edicola Quadrifoglio via Piana 101, o sul sito: http://www.festivalinternazionaledellamagia.com INFO: 3273384482



