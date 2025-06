Magic Hours e Circus Parade: un venerdì di shopping e spettacolo a San Marino Outlet Experience

Venerdì 13 giugno tornano le Magic Hours a San Marino Outlet Experience. Con l’orario di apertura dell’outlet prolungato fino alla mezzanotte, quest’anno saranno ben sette le ore di acquisti imperdibili. Dalle 17:00 alle 24:00, infatti, in tutte le boutiques aderenti all’iniziativa, gli articoli esposti saranno scontati del 50% sul prezzi outlet. La promozione più attesa dell’anno sarà, come al solito, accompagnata da un clima di festa: con la Circus Parade, nel corso della serata, sono previste quattro parate itineranti che coloreranno le vie dell’outlet. Un’invasione irresistibile, coinvolgente ed emozionante in cui artisti di strada si esibiranno in diverse specialità che uniscono abilità circensi, equilibrismo e magia. Uno show unico nel suo genere che fonde insieme la magia e il circo, trovando nella musica il perfetto collante di uno spettacolo che farà rimanere grandi e piccini a bocca aperta. Quella di venerdì sarà la seconda apertura serale del calendario estivo di San Marino Outlet Experience, inaugurato, lo scorso 24 maggio, dal concerto live di Noemi, che ha riscosso un grande successo di pubblico.

